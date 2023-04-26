Какие растения на огороде нельзя сажать рядом: самые опасные варианты

Правильное соседство – залог щедрого и вкусного урожая. Опытные огородники знают, что правильно посадив культуры на грядке, можно не только повысить плодородие, но и улучшить развитие растений, упростить подкормку, уход и полив.

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Например, возле помидоров лучше не высаживать капусту – цветную, брокколи или кольраби, а также горох. Сладкий перец и бобовые культуры имеют общее заболевание антракноз, поэтому будут заражать друг друга этим видом грибка. Об опасных вариантах соседства на огороде – читайте в материале OBOZREVATEL.

Последствия неправильного соседства

При неправильном соседстве повышается уровень вероятности заражения грибковыми болезнями и вредителями, разница режимов полива приведет к переувлажнению определенных растений.

Кроме того, нарушается рост, общее состояние культур, снижается урожайность и качество. Также следует обратить внимание на требования к кислотности почвы и время созревания плодов. Лучше разделить грядку на разные участки: по краям посадить травы и зелень, а посредине – капусту, перец, помидоры и другие долго созревающие овощи.

Огородники не советуют высаживать культуру дважды в одно место. Чередование нужно производить в зависимости от типа корневой системы.

Примеры плохого соседства

Помидоры и огурцы, горох, фенхель, картофель, капуста

Картофель и помидоры – распространенное соседство, но у культур может начаться заболевание фитофротоз. Помидоры не следует сажать рядом с огурцами, горохом, фенхелем и капустой. А "добрыми" соседями будут кукуруза, репа и виноград.

Морковь и петрушка, укроп, хрен

Если посадить морковь рядом с петрушкой, укропом и хреном, у нее будет неприятный горький привкус. Также не советуют сажать морковь на грядке со свеклой. Морковь любит свет, так что в тени деревьев ее сеять не стоит.

Огурцы и помидоры, редис, картофель

Огурцы не любят пряных трав, негативно влияющих на их рост. Сажать огурцы нельзя на грядке с помидорами, картофелем, редиской. А дыня может давать огурцам неприятный привкус из-за переопыления.

Где сажать свеклу

Для свеклы плохими соседями будут: картофель, горчица, шпинат, фасоль и кукуруза.

Соседство для чеснока

Чеснок – отличный "санитар" грядки, ведь его сернистые выделения предотвращают развитие грибковых болезней. Единственное плохое соседство для чеснока – кусты малины. Также по возможности лучше не сажать его рядом с горохом и фасолью.

Салатные культуры

Возле салатных культур плохо приживется свекла. Петрушку и горчицу также следует высадить подальше.

Капуста и морковь, петрушка, томаты, фасоль

Капуста будет плохо расти рядом с виноградом, морковью, петрушкой, клубникой и фасолью. Капуста и помидоры также будут негативно влиять на рост друг друга.

Где посадить лук

Опытные огородники советуют сажать лук подальше от фасоли, бобов, пастернака, укропа, капусты, свеклы.

Укроп и шпинат

Спаржа, кабачки, сельдерей и свекла – не самые лучшие соседи для шпината. А рядом с укропом не советуют сажать петрушку и лук.

Где посадить перец

Огурцы, зелень, бобовые культуры и лук – хорошие соседи для сладкого перца. А возле картофеля и свеклы перец сажать не стоит.

Тыквы и кабачки

Поздняя капуста, а также помидоры и морковь будут оказывать негативное влияние на тыквы. А кабачки – очень "дружественные" овощи и прекрасно приживаются почти со всеми соседями на огороде, за исключением огурцов и картофеля.

Неправильное соседство для деревьев

Яблоню не следует сажать рядом с вишней, персиком, сиренью или жасмином.

Вишня плохо уродит возле малины, абрикоса и черной смородины, а вот черешня и слива будут для нее хорошими соседями.

Персик не даст щедрый урожай возле груши и яблони. А черешни не советуют высаживать рядом с персиком.

Говоря о несовместимости абрикосов, следует упомянуть яблони, сливы и вишни. А грушу лучше не сажать рядом с кустарниками.

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