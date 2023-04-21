Никогда не косите траву под яблонями: объясняем, почему

Яблони – любимые деревья многих садоводов. Они хорошо плодоносят, неприхотливы и устойчивы к холодам. Но все же определенными правилами ухода за яблонями не следует пренебрегать.

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К примеру, мало кто знает, что траву под яблонями косить нельзя. В чем суть запрета и каковы могут быть последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему не рекомендуют косить траву под яблонями

Опытные садоводы знают, что косить траву под яблонями не стоит. Делать это можно только в случае крайней необходимости. Растительность под яблонями не приносит дереву вред. Напротив – в высокой траве водятся полезные насекомые, которые избавляют яблони от вредителей, например, от плодожорки, беспощадно портящей фрукты.

Жужелицы, жуки-пожарные и клопы также способны уничтожать древесных вредителей. Не нужно скашивать траву в непосредственной близости к стволу.

Правильное соседство для яблони

Для здорового роста яблоням требуется достаточное освещение. Кроме того, важно посадить рядом другие деревья и кустарники, которые будут взаимно помогать друг другу в борьбе с вредителями.

Рядом с яблонями нужно посадить:

сливы

вишни

крыжовник

другие яблони

редис

лук.

Возле яблони можно сажать овощи, не имеющие слишком разветвленной корневой системы: огурцы, помидоры, кабачки.

Лук и чеснок станут для яблони защитой от вредителей.

Можно посеять под яблоней зелень:

укроп

щавель

базилик

салат.

Одуванчики содержат в составе вещество, которое ускорит созревание яблок, а чистотел защитит дерево от тли и муравьев.

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