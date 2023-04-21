Никогда не косите траву под яблонями: объясняем, почему
Яблони – любимые деревья многих садоводов. Они хорошо плодоносят, неприхотливы и устойчивы к холодам. Но все же определенными правилами ухода за яблонями не следует пренебрегать.
К примеру, мало кто знает, что траву под яблонями косить нельзя. В чем суть запрета и каковы могут быть последствия – читайте в материале OBOZREVATEL.
Почему не рекомендуют косить траву под яблонями
Опытные садоводы знают, что косить траву под яблонями не стоит. Делать это можно только в случае крайней необходимости. Растительность под яблонями не приносит дереву вред. Напротив – в высокой траве водятся полезные насекомые, которые избавляют яблони от вредителей, например, от плодожорки, беспощадно портящей фрукты.
Жужелицы, жуки-пожарные и клопы также способны уничтожать древесных вредителей. Не нужно скашивать траву в непосредственной близости к стволу.
Правильное соседство для яблони
Для здорового роста яблоням требуется достаточное освещение. Кроме того, важно посадить рядом другие деревья и кустарники, которые будут взаимно помогать друг другу в борьбе с вредителями.
Рядом с яблонями нужно посадить:
- сливы
- вишни
- крыжовник
- другие яблони
- редис
- лук.
Возле яблони можно сажать овощи, не имеющие слишком разветвленной корневой системы: огурцы, помидоры, кабачки.
Лук и чеснок станут для яблони защитой от вредителей.
Можно посеять под яблоней зелень:
- укроп
- щавель
- базилик
- салат.
Одуванчики содержат в составе вещество, которое ускорит созревание яблок, а чистотел защитит дерево от тли и муравьев.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некоторые растения, например, бархатцы или лаванда, могут отпугивать комаров. Календула поможет в борьбе с колорадскими жуками.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.