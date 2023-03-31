С ними справится даже ребенок: какие породы кошек самые послушные

Каждая порода кошек имеет свои характерные особенности: мейн-куны, например, часто дружат с собаками, а шотландские вислоухие очень привязываются к хозяевам. Некоторые породы, выведенные в результате скрещивания хищников с домашними видами, могут даже быть опасными и проявлять агрессию.

Видео дня

Эксперты подобрали рейтинг самых послушных кошек, с которыми легко найти общий язык. Какие коты быстро научатся ходить в лоток и не будут вредить в доме, читайте в материале OBOZREVATEL.

Рэгдолл

Симпатичные пушистые рэдголлы имеют очень мягкий и покладистый характер. Они мало озорствуют (разве что в детстве), любят проявлять нежность и ожидают ласкового отношения со стороны хозяев.

Манчкин

Умные и сообразительные манчкины очень терпеливы, поэтому хорошо поладят с детьми. Они контактны и совершенно не агрессивны.

Американская короткошерстная кошка

Эти коты с удовольствием будут гулять на поводке по улице, легко идут на контакт и любят быть в центре внимания. Они хорошо поддаются дрессировке и могут выучить несложные команды. Однако американские короткошерстные коты плохо переносят одиночество.

Абиссинская кошка

Игривые, сообразительные и умные кошки, любящие бегать за игрушками и приносить их в зубах, имитируя собачью команду "апорт". Имеют спокойный, ласковый и сосредоточенный характер.

Бирманская кошка

Бирманская кошка – смесь грации и независимости. Она не будет вам надоедать своим присутствием, не будет мяукать, требуя внимания, и не будет вредить в доме. Это очень послушная порода, всегда спокойная и сдержанная. Однако она способна проявлять нежность и ласку к хозяину.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых больших породах кошек, которые будут хорошо чувствовать себя только в доме, а не в квартире.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.