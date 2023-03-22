Какие коты больше всего привязаны к хозяевам: пять самых ласковых пород

За тысячелетия сосуществования рядом с людьми кошки успели полюбить нас и сформировать с нами крепкую связь. Даже несмотря на то, что больше всего они ценят свою независимость. Но некоторые породы склонны проявлять большую ласку. Они обожают физический контакт, некоторые с радостью "отвечают" вокализациям на слова своих людей и чрезвычайно привязываются к хозяевам.

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Ветеринарный блог OVRS назвал пятерку таких пород. Если вы хотите, чтобы ваш пушистик не просто любил вас, но и активно проявлял свою привязанность, присмотритесь к ним.

Персидская

Эти спокойные и уравновешенные создания распространяют вокруг себя чувство уюта и умиротворения. Они будут с радостью лежать вместе с вами на диване и будут тем счастливее, чем больше времени вы проводите с ними вместе дома. Персидская кошка станет наблюдать за вами весь день и не упустит возможности подойти и поластиться, особенно если никто не видит, на какие эмоции способна эта гордая красавица.

Шотландская вислоухая

К спокойному нраву и умению легко приспосабливаться эти кошки имею талант хорошо ладить со всеми членами семьи и другими животными. Их не испугает ни детский шум, ни собачий лай – они прекрасно чувствуют себя в доме, где живет множество других существ. В отличие от большинства других пород кошек, шотландские вислоухие не слишком любят проводить время в одиночестве. Вы можете ожидать, что ваша любимица сама будет приходить к вам обниматься и будет постоянно просить ее погладить.

Мэйн-кун

Этот великан является надежным и верным компаньоном для людей, которых любит. Да, когда десяток килограммов суровой красоты лежит у вас на коленях и громко мурчит, это может быть физически непросто. Но попробуйте почувствовать, насколько это почетно – быть любимой мамочкой или папочкой такому созданию. Мейн-куны обожают спать со своими людьми. А еще они чрезвычайно забавно играют и с радостью будут веселить вас своими проделками просто чтобы поднять вам настроение.

Сиамская кошка

Если заглянуть в небесно-голубые глаза сиамки, в них можно увидеть чистую любовь. Несмотря на свою тягу к независимости, эта порода не лишена большого интереса к делам хозяев. Чем бы вы ни занимались, голубоглазая красавица будет рядом. Представители породы также любят подходить к людям и трогать их лапками так, словно нежно гладят их. Сиамцы обожают физический контакт с человеком и почти никогда не против объятий, настолько они ласковы.

Рэгдолл

Рэгдоллы имеют милую привычку встречать и громко приветствовать людей прямо у входной двери. Они действительно скучают по вам, когда вы не дома. А еще они хорошо ладят с другими животными и детьми. Только не забудьте обустроить пушистому созданию наблюдательный пункт, из которого он мог бы подглядывать за вами влюбленным взглядом. И не забывайте носить рэгдолла на руках – эта порода была специально выведена для такого вида контакта, и такие кошки просто обожают его.

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