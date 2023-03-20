Самые опасные породы кошек: кого лучше не заводить семьям с детьми

Некоторые породы кошек считаются не очень дружелюбными. Эксперты не рекомендуют их заводить семьям с маленькими детьми. Шартрезы, например, не любят чрезмерного внимания, тогда как абиссинская кошка славится независимым нравом.

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Но есть отдельная категория пород, которые могут оказаться действительно опасными. OBOZREVATEL разбирался, какие коты могут своей агрессией нанести вред детям.

Хауси

Felis chaus или камышовый кот – вид хищных представителей семейства кошачьих, привыкших жить в дикой природе и существовать за счет охоты. Они живут в норах, зарослях и кустарниках. Охотятся на зайцев, грызунов, уток, рыб и змей. Эти коты могут даже поймать молодую газель.

Породу хауси вывели в результате скрещивания домашней абиссинской кошки и камышового кота. Селекционеры хотели получить кота с внешностью Felis chaus и характером миролюбивого домашнего питомца.

Но хауси считаются самой опасной породой кошек. Их не советуют держать в квартире. Естественные охотничьи инстинкты часто дают о себе знать, и хауси могут навредить хозяевам.

Абиссинская кошка

Эта порода не сразу идет на контакт, имеет независимый нрав и пренебрежительный характер. Абиссинские кошки очень активны и подвижны, они плохо приспосабливаются в замкнутых помещениях. Их рекомендуют часто выгуливать.

Саванна

Еще одна порода, выведенная в результате скрещивания домашней кошки и хищника сервала. Сервал – африканское млекопитающее, охотящееся на антилоп, зайцев, даманов, фламинго и цесарок.

По характеру саваны немного напоминают собак, ведь любят повсюду следовать за хозяином. Надо очень усердно заниматься воспитанием котят этой породы, чтобы получить послушного и доброго любимца. Часто саваны вырастают агрессивными.

Бенгальская кошка

Порода возникла от дикой дальневосточной кошки, поэтому характер имеет непростой. Эти кошки имеют хорошо развитый инстинкт охотника. Они очень злопамятны, независимы и не любят, когда им что-то запрещают.

Сиамская кошка

Сиамская кошка не очень любит прикосновения и может проявить ответную агрессию. Особенно это касается детей. Эта порода не будет терпеть дискомфорт и может сильно поцарапать в ответ на проявление внимания.

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