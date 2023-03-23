Какие породы кошек самые большие: подойдут только для дома

Миниатюрность кошек – одно из главных преимуществ, которое сделало их любимыми домашними животными. Но пробовали ли вы когда-нибудь обнять гигантского кота? Впечатления от этого трудно сравнить с чем-то. Но есть одна небольшая проблема – такому созданию может понадобиться больше места, чем обычная городская квартира.

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Издание Omlet собрало семерку самых крупных кошачьих пород. Их лучше заводить в большом помещении или отпускать погулять на улице. Пусть все видят, какой у вас живет огромный красавец.

Саванна

Эту породу вывели через скрещивание домашнего кота с диким сервалом. Создание получилось удивительное, с длинными лапами и соответствующим ростом – до 45 см. Весить саванна может до 13 кг и даже больше. Но действительно большими вырастают первые 1-2 поколения с момента скрещивания с сервалом, дальше саваны становятся ближе по размеру к своим домашним родственникам.

Мэйн-кун

Споры о том, являются ли мэйн-куны самыми большими среди домашних кошек или нет, продолжаются, но факт остается фактом – они огромны. Вес самца мэйн-куна может превышать 12 кг, а длина туловища – более 1 метра. Породу отличает роскошная шуба густой шерсти и характерные кисточки на ушах.

Норвежский лесной кот

Норвежцев отличает "тройной" шерстяной покров. Вдобавок к подшерстку и пушистой шерсти они имеют длинные кровные волосы вдоль позвоночника на хвосте. Благодаря этому именно хвост является уникальным украшением породы. Вес такого животного достигает 10 кг.

Рэгдол

Из всех кошачьих пород эта, наверное, наиболее склонна к объятиям с человеком. Название породы переводится с английского как тряпичная кукла. Это обусловлено специально выведенной породной особенностью. Если взять рэгдола на руки, его мышечный тонус снижается и он практически растекается в объятиях. Правда, долго такую радость не поносишь – вес кота может достигать 9 кг.

Хайлендер

Эта порода находится в стадии создания и усилия заводчиков направлены на то, чтобы вывести одного из самых больших котов. Самцы породы могут достигать 10-11 кг весом. Характерной особенностью хайлендеров являются закрученные уши. А еще, в отличие от многих домашних кошек, они любят купаться в воде.

Британская короткошерстная

Плюшевые щекастики при всей своей флегматичности и любви к лежанию на диване на самом деле являются одной из самых больших пород домашних кошек. Они могут достигать 8 кг веса и даже превышать этот показатель. Это достаточно старая порода, которая завоевала сердца котолюбов своей ласковостью.

Чаузи

Еще одна относительно новая порода. Ее вывели путем скрещивания домашней кошки с диким камышовым котом. В результате получилось животное с "дикой" внешностью и вполне "домашним" темпераментом. Чаузи не любят сидеть на месте и нуждаются в прогулках на свежем воздухе. А вес такого кота может достигать 14 кг, хотя фиксировали кошек и весомв 17 кг.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых ласковых породах кошек.

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