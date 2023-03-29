Станут друзьями: какие породы кошек легко уживаются с собаками

Выражение "живут, как кошка с собакой" означает непримиримость двух человек. Но действительно ли коты и собаки не могут найти общий язык? На самом деле нет. Эти животные способны очень нежно дружить и постоянно умножать радость в доме. Но отдельные породы кошек склонны дружить с собаками больше других.

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OBOZREVATEL рассказывает о десятке кошачьих пород, представители которых легче всего сходятся с псами. При этом они тоже очень открыты и к людям.

Абиссинская кошка

Это одна из самых экстравертных кошачьих пород. Абиссинцы будут рады любому общению и с радостью подружатся с собакой, особенно, если она будет разделять их пристрастие к активным играм.

Американская короткошерстная

Процесс адаптации такого кота к собаке вряд ли будет скорым. Зато закончится он тем, что животные по-настоящему сдружатся. Так же кошки этой породы дружелюбны к детям.

Бирманская кошка

Бирму можно натренировать на игры, почти как собаку. К примеру, эти коты любят приносить мячики. Так что с псами им скучно точно не будет.

Бомбейская кошка

За счет врожденной игривости бомбейцы могут не просто быстро подружиться с собакой, но еще и стать инициатором всех общих развлечений. Такая компания хорошо подойдет собакам, склонным к тревоге разлуки.

Мэйн-кун

Гигантский кот превышает по габаритам некоторых собак, и собаки это уважают. Особенно учитывая, что мэйн-куны не склонны пользоваться своим преимуществом в размере – они очень дружелюбны к псам.

Рэгдолл

Это одна из самых ласковых кошачьих пород, которая обожает сидеть на руках у человека. Так же охотно рэгдолл пойдет на контакт и с собакой.

Японский бобтейл

Эту породу рекомендуют выбирать тем, у кого есть непоседливые дети. А чем пес – не непоседливый ребенок? Японский бобтейл будет очень терпеливым к собаке.

Норвежский лесной кот

Еще одна гигантская порода, знающая себе цену. Норвежцы любят гулять на улице, поэтому с радостью составят компанию собаке не только дома, но и на прогулке.

Тонкинская кошка

Эти коты очень преданы своей семье и не делают разницы, кто именно в нее входит. Так что собака для тонкинца будет таким же членом семьи, как и любой из людей.

Сибирская кошка

Эти пушистые создания ценят за высокий интеллект и коммуникабельность. Эти качества они проявляют в общении не только с людьми, но и другими животными, в частности с собаками.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых больших породах кошек, которые будут хорошо чувствовать себя только в доме, а не в квартире.

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