''Прорывы арктического холода'': климатолог объяснила причины погодных качелей весной в Украине

В течение марта 2022 года в Украине будут продолжаться температурные качели, они вызваны так называемым стратосферным потеплением. Оно разрушает мощный струйный поток, который сдерживал порывы арктического холода.

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Об этом сказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, передает "Суспільне". Погодные колебания, по ее словам, будут продолжаться не только на территории нашего государства, но и во многих странах по всему северному полушарию.

В Украине в частности наблюдаются перепады температуры в 5-10 градусов от одних суток к другим. В то же время в других странах температура опускается еще ниже.

Балабух отметила, что стратосферное потепление повлекло за собой усиление процессов, когда погода перестраивается с зимней на летнюю.

Кроме того, в Тихом океане остерегаются такие явления, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, влияющие на атмосферу.

"Фаза Ла-Ниньо заканчивается. Эль-Ниньо, которое будет влиять на погоду в следующем году, особенно на зиму, вступит в силу в начале лета", – говорит Балабух. Это фаза, когда одно явление закончилось, а другое еще не началось, и на него накладывается стратосферное потепление.

"Она и приводит к очень мощным колебаниям в атмосфере. Идет чередование теплой и холодной погоды, сопровождающейся очень мощным ветром", – отметила эксперт.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сказала, что метеорологическая весна наступит во второй декаде марта и ожидается теплой. До этого погода будет неустойчивой. Также в Укргидрометцентре отмечали, что март-2023 в Украине будет на несколько градусов теплее обычного. Осадки в первый месяц весны ожидаются в пределах нормы.

А на погодном сайте Wisemeteo отмечается, что весна 2023 года будет прохладной и сухой. Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18 градусов. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

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