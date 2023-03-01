Март будет теплее обычного: синоптики рассказали о погоде в первый месяц весны

Март этого года будет на несколько градусов теплее обычного. Осадки в первый месяц весны ожидаются в пределах нормы.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне +2…+7 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

При этом обычно средняя месячная температура воздуха в этот месяц составляет 0…6 градусов, на высокогорье Карпат до -3 градусов.

Абсолютный минимум температуры составляет -20… -37 градусов, а абсолютный максимум – +19…+29, в Карпатах – -10…-27 и +14…+15 градусов соответственно.

Месячное количество осадков в марте этого года ожидается 27-44 мм, что в пределах нормы, только в восточных областях несколько меньше нормы. В Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах на уровне 49-98 мм.

Среднее месячное количество осадков в первый месяц весны обычно составляет 26-51 мм, в Закарпатье и в горных районах местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Следует отметить, что в Киеве и Киевской области в четверг, 2 марта, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С тепла.

Также отметим, что весна 2023 года в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Этот сезон будет холодным и сухим.

Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине достаточно рано. Температура воздуха будет до +9 °С в первые дни марта.

В то же время, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с наступлением календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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