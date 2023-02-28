Март будет прохладным, а в мае погода преподнесет сюрпризы: синоптики рассказали, какой будет весна

Весна 2023 в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Этот сезон будет холодным и сухим. Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны.

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Об этом говорится на погодном сайте Wisemeteo. Отмечается, что средняя температура сезона составит 9°C. Так же было и в прошлом году.

"Максимальные температурные показатели по месяцам: март – 10°C, апрель – 20°C, май – 22°C, минимальные соответственно: -2°C, -1°C, 8°C. Количество дней с осадками в сезоне не менее 11", – говорится в сообщении.

В марте среднесуточная температура составит около 3°C. Осадки будут умеренными. В частности, 5 числа.

Апрель 2023 будет холоднее среднесезонного показателя в целом. Температура будет держаться около 8°C, но к концу месяца прогнозируют потепление до 9°C. Умеренные осадки синоптики прогнозируют на 29 апреля.

В мае 2023 года осадков практически не ожидается, хотя синоптики прогнозируют изменчивость погоды. Температура будет на уровне от 8°C до 21°C при среднем показателе 15°C.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Температура воздуха будет до +9 °С в первые дни марта.

В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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