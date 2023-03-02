Когда в Украине установится настоящая весенняя погода: синоптики назвали дату прихода метеорологической весны

Весна 2023 в Украине обещает быть теплой. Однако она придет не сразу. В первой половине сезона синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Так, метеорологическая весна наступит во второй декаде марта.

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Об этом рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха в интервью NV. По ее словам, метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура каждой метеостанции несколько дней подряд – от трех до пяти суток превышает 0 градусов.

"Вот это значит приход метеорологической весны. Пока она еще не началась. И хотя в ближайшее время могут быть определенные повышения температуры, но насколько эта ситуация будет стабильной, пока сложно сказать", – рассказала Птуха.

Она добавила, что на каждой метеостанции метеорологическая весна фиксируется отдельно. К примеру, на южных станциях ее могут зафиксировать раньше, на других – позже.

"Сейчас, например, для Киевской области среднесуточная температура сегодня составляет -1. То есть, мы еще не перешли к весне. Затем 1-2 дня может быть с более высокой температурой, например 0, но она еще не будет стабильной, снова будет снижение. Посмотрим, может быть, во второй декаде мы перейдем к метеорологической весне. Это только для Киева. Для других метеостанций труднее пока сказать", – отметила синоптик.

По ее словам, в марте среднемесячная температура ожидается на уровне 2−7 градусов тепла по всей территории Украины. Это на 2 градуса выше нормы.

"В принципе, специалисты прогнозируют, что вся весна в целом на территории Украины будет на 1−2 градуса выше этой новой климатической нормы, которая у нас исчисляется с 1991 года по 2020 год. А если сравнивать со старыми климатическими нормами, которые исчислялись с 1961 по 1990 год, то получится вообще на 2−3 градуса выше. Весна довольно теплая у нас", – пояснила Птуха.

В то же время, количество тоже будет в норме – на уровне 27−44 мм в Закарпатье, в Карпатах и в Крымских горах – 49−98 мм.

"И только в восточных областях осадков может быть несколько меньше нормы в соответствии со среднемесячными показателями в этих регионах", – рассказала синоптик.

Птуха подчеркнула, что в марте синоптики не прогнозируют чрезвычайных явлений или сильных осадков.

Напомним: ранее Птуха отмечала, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно погодному сайту Wisemeteo, весна 2023 в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Этот сезон будет холодным и сухим. Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны.

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