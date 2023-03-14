От трех мороза до 18 тепла, дождь с мокрым снегом: синоптики дали прогноз погоды на неделю. Карта

Погода в Украине до конца недели будет переменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18 градусов. На западе страны местами будет дождь, иногда стоит ожидать дождь с мокрым снегом.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Видео опубликовали на официальной странице учреждения в Facebook. Наиболее теплую погоду прогнозируют 14, 17 и 18 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, 14 марта погода в Украине будет солнечной во всех областях, осадков не будет. На севере и в центре местами возможны порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха в западных областях будет днем колебаться от +13 до +17 градусов, ночью будет +4..+1.

На севере и центре днем до +13 градусов, ночью от 0 до +2. На востоке прогнозируют +7..+9, в южных областях от +9 до +13, ночью будет до -2.

В среду, 15 марта, в западных областях прогнозируется небольшой дождь, температура днем опустится до +6 градусов, ночью будет +5..+3. На севере и центре температура от +9 до +13, на востоке +10..+12. На юге следует ожидать солнце и до +14 градусов днем и до +1 ночью.

16 марта температура воздуха будет колебаться от 7 до 14 градусов тепла днем и до 2 градусов мороза ночью. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем местами небольшой дождь. А на западе – умеренные осадки, дождь с переходом в мокрый снег.

В пятницу, 17 марта, без осадков, лишь в восточных областях и в юго-восточной части местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Температура ночью +1..+7 (в западных и северных областях около 0 градусов), днем +5..+11. В южных и восточных областях воздух прогреется до +15 градусов.

Народный синоптик Наталья Диденко в Facebook отметила, что во вторник в Украине будет ветрено, но столбики термометров будут показывать до +18 градусов. Лишь ночью на Волыни, Ривненщине, а вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

14 марта предполагается в течение дня +10..+15 градусов, в западных областях +12..+18 градусов. Несколько свежее будет на востоке Украины и на побережье морей, +7..+10 градусов. В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся до +12 градусов. Однако в столице следует ожидать сильный ветер.

Согласно прогнозу синоптика, в среду существенно похолодает в западных областях, а в четверг – почти повсюду. Ближайшие суббота-воскресенье снова вернут в Украину весеннее тепло.

Как сообщал OBOZREVATEL, метеорологическая весна в Украине наступит во второй декаде марта. По данным синоптиков, в этом месяце среднемесячная температура ожидается на уровне 2-7 градусов тепла по всей территории Украины, что на 2 градуса выше нормы.

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