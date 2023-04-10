Первый день Пасхальной недели: какой праздник отмечают 10 апреля

Последнюю неделю перед Пасхой называют Страстной. У православных верующих она продлится с 10 по 15 апреля. Каждый день недели посвящен важному событию из последних дней жизни Иисуса. Например, в четверг состоялась Тайная вечеря Христа с апостолами, а Страстная пятница – самый скорбный день, когда Иисуса распяли на горе Голгофе.

Видео дня

Все дни последней недели поста называют Великими. Какой праздник отмечают в Великий понедельник, 10 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

Страстная неделя имеет особое значение для верующих. Это период переосмысления, духовного очищения и молитв. Христиане вспоминают страсти Христовы – события, произошедшие в Иерусалиме в последние дни его земной жизни: Тайную вечерю, арест, суд, крестный путь и мученическую смерть.

В Великий понедельник вспоминают патриарха Иосифа. Завистливые братья продали его в Египет, соврав отцу, что Иосифа разорвали звери. Ветхозаветный Иосиф является прообразом Иисуса, которого тоже предали. Впоследствии во время голода именно Иосиф спас отца и братьев от смерти. Иисус также был предан людьми, но с его воскресением пришла надежда на освобождение и вечную жизнь для каждого.

Согласно Евангелию, в Великий понедельник Иисус был у бесплодной смоковницы. Сухое дерево олицетворяет фарисеев и лицемерных людей, совершающих зло, несмотря на внешнее смирение и благочестие. Бесплодная смоковница – символ того, какова становится душа человека при отсутствии веры, покаяния и добрых дел.

В Страстную неделю принято строго соблюдать пост, делать уборку (лучше в Чистый четверг, но можно в любой день, кроме Страстной пятницы), избавляться от старья. С четверга пекут паски и готовят пасхальную корзину. Крестьяне начинали сеять ранние культуры.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях освящения вербы в Вербное воскресенье.

Напомним, недавно в КГГА сообщили, каким будет комендантский час в Пасхальную ночь.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.