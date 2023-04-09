Как освятить вербу в церкви и дома и что с ней делают: традиции Вербного воскресенья

Последнее воскресенье перед Пасхой называют в народе Вербным. Праздник приходится на шестую неделю Великого поста. Верующие связывают этот день со входом Иисуса Христа в Иерусалим.

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В 2023 году украинцы будут отмечать Вербное воскресенье 9 апреля. Как освятить вербу в церкви и дома, и что с ней делают потом, разбирался OBOZREVATEL.

История праздника

За несколько дней до распятия Иисус Христос пришел в Иерусалим. Люди сразу вышли на улицы, огромные толпы сопровождали Иисуса, стелили ему на пути пальмовые ветви и обращались: "Осанна", что в переводе означает "благословенный". С такой торжественностью было принято встречать только царей.

В украинскую культуру традиция пальмовых веток пришла под видом веточек вербы. Они считаются символом вечности, победы над смертью и напоминают каждому о предстоящем воскресении.

Когда освящать вербу

Вербу освящают накануне, в субботу, 8 апреля. Читают Евангелие и 50-й псалом, а затем святой водой поливают ветки. До конца службы верующие стоят в храмах с вербой и зажженными свечами.

В Вербное воскресенье совершается Литургия, на которой также освящают вербу. По традиции, веточки хранят в доме весь год, до следующего Вербного воскресенья. Говорят, это может защитить всю семью от болезней и бед.

Можно ли освятить вербу дома

Полномасштабное вторжение внесло коррективы в жизнь украинцев. Уже два года мы празднуем Пасху в условиях войны. Если у вас нет возможности пойти в церковь – не расстраивайтесь, ведь освятить вербу можно и дома, окропив ее святой водой. После этого от чистого сердца читают небольшую молитву: "Освятяются ивы сии, Благодатью Всесвятого Духа и окроплением воды ся священны, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!"

Священники отмечают, что пустое следование обрядам без веры в сердце не имеет никакого смысла.

Что делать с вербой после освящения

В воду веточки вербы ставить нельзя, иначе они быстро зацветут. Но в народе считают это хорошей приметой. Якобы в таком доме все благополучно, и семье не угрожают ни беды, ни напасти, если пасхальная верба начала прорастать.

Но лучше хранить освященную вербу в уютном, сухом, прохладном месте – так она простоит до следующей Пасхи. Наши предки оставляли вербу в пустой емкости за иконами или просто прикрепляли к стене в углу.

Что делать с прошлогодней вербой

По традициям, накануне празднования нового Вербного воскресенья от старых веточек нужно избавиться. Их не выбрасывают, а сжигают или приносят в церковь. Пепел от вербы развеивают над водой или в саду.

Если веточки пустили новые побеги – можно высадить их в землю. Лучше сделать это в лесу или на берегу реки. В своем саду возле дома сажать пасхальную вербу не советовали.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и главных символах праздника Вербного воскресенья.

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