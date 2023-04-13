Чистый четверг-2023: как правильно убирать в праздничный день

13 апреля православные верующие будут отмечать Чистый четверг. В это время завершают уборку в домах, готовят паски, красят крашанки и начинают собирать пасхальную корзину.

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Накануне скорбной Страстной пятницы уборка символизировала очищение не только пространства, но души. Что нужно сделать в праздничный день – читайте в материале OBOZREVATEL.

Постирать постельное белье, занавески и одежду

Стирка постельного белья, занавесок и одежды накануне Пасхи является символической очисткой от всего злого и негативного.

Вымыть окна после зимы

Это одна из основных традиций уборки – наши предки перед Пасхой мыли все окна. Действительно, за зиму оконные стекла очень загрязнились от осадков и пыли, поэтому самое время их тщательно вымыть. А суеверные люди говорят, что окна в Чистый четверг моют, чтобы защитить дом от злого глаза и напастей.

Вычистить уголки

Нужно убрать в местах, где убирают реже всего – под холодильником, под кроватью, за мебелью. Так, по поверьям, можно очистить дом от всего накопленного негатива.

Избавиться от хлама

Избавляться от старых вещей, треснувшей посуды и прочего хлама следует регулярно. Перед Пасхой это воспринимается как символ нового возрождения и вестника счастливых перемен.

Также издавна украинцы окрашивали стены, белили потолки и печи, украшали дома разнообразными праздничными атрибутами и веточками вербы.

Кстати, в Чистый четверг нельзя конфликтовать, злословить и желать другим зла. Паски не принято начинать печь до того как завершится уборка.

Накануне готовили особую четверговую соль. Зачем ее используют и как правильно приготовить – читайте в материале.

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