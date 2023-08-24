Подготовьте сад к осени: что обязательно нужно успеть сделать в августе

Конец лета – насыщенный период для садоводов и огородников. Приближаются прохладные осенние дни, так что следует успеть подготовить сад к длительным морозам.

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Майкл Гриффитс, эксперт по садоводству, рассказал, что обязательно нужно сделать в августе. Важно не только провести обрезку растений, но и насытить почву питательными веществами.

Внесение удобрений

Август – это не только урожайный сезон, но и период, когда формируются почки и цветоносы будущего урожая. В конце лета можно подкормить почву органикой. Органические удобрения полезны для насыщения почвы питательными микроорганизмами. Если в августе внести достаточное количество питательных компонентов, земля не будет истощаться в осенне-зимний период.

Органика нужна также для питания червей, которые качественно разрыхляют землю и насыщают ее полезными микроэлементами.

Обрезка растений

С помощью секатора или обычных ножниц необходимо выборочно выделить сухие и отмершие части растений для стимулирования дальнейшего роста.

Обрезка гарантирует обильное цветение в следующий сезон и помогает защитить растения в период морозов. В августе, например, следует обрезать лаванду, гортензии, плетистые розы.

Августовская обрезка винограда позволит ему расти в течение следующего сезона. Майкл также подчеркнул, что сейчас тоже идеальное время, чтобы высадить хорошо укоренившиеся побеги клубники на новые грядки. Однако некоторые растения и деревья категорически нельзя обрезать в августе, иначе сад будет голым.

Размножение

Во время обрезки эксперт также взять черенки, чтобы вырастить еще больше цветов без дополнительных затрат. Все, что вам понадобится, это бесторфяной компост, садовый песок, горшок и полумягкий черенок цветка.

Кстати, в августе еще не поздно высадить на огороде некоторые растения, чтобы успеть собрать урожай до морозов. Например, салатным культурам нужно всего 10-14 дней для созревания. Редис называют первым весенним овощем, однако мало кто знает, что высаживать редис можно в августе и до конца бабьего лета. Какие еще культуры можно посадить на огороде в конце лета – читайте в материале.

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