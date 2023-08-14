Что еще не поздно посадить на огороде: урожай придется на сентябрь

Август и сентябрь обычно считаются месяцами сбора урожая. Но опытные огородники рекомендуют посадить на грядках некоторые скороспелые овощи.

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К примеру, салатные культуры успеют порадовать урожаем до осени. Редис называют первым весенним овощем, а ярко-розовые плоды ассоциируются с началом нового сезона. Однако мало кто знает, что высаживать редис можно в августе и до конца бабьего лета. Какие культуры можно посадить на огороде в конце лета – читайте в материале OBOZREVATEL.

Зелень и салатные культуры

Идеально для поздней посадки подходит вся зелень: укроп, базилик, руккола, латук и разные виды салатов. Если правильно организовать полив, можно до первых заморозков наслаждаться свежей зеленью. Салатным культурам нужно всего несколько недель для созревания.

Свекла

Опытные огородники говорят, что в августе можно даже сажать свеклу. Эта культура довольно неприхотлива и хорошо переносит понижение температуры в начале осени. Вкус молодой свеклы в разы более насыщен.

Капуста и редис

Пекинскую капусту и редис можно посадить в теплице, обеспечив надлежащий контроль освещения, не слишком низкую температуру и оптимальный полив.

Горох и листовая горчица

Горох можно высадить в августе. Важно высаживать его не слишком глубоко, опуская семена на 2-2.5 см.

Неприхотливую листовую горчицу советуют сажать до 20 сентября при условии, что еще не начались сильные заморозки. Горчица созреет быстро – уже через 14 дней можно собирать первые ростки.

Кстати, многие садовые культуры будут радовать цветением вплоть до заморозков. Какими цветами можно украсить клумбу и как их лучше сажать, чтобы получить роскошный сад осенью – читайте в материале.

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