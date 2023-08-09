Когда нужно срезать самшит в саду: кусты будут расти вдвое быстрее

Самшит – это декоративный кустарник, который вырастает до двух метров в высоту. Хозяева часто используют его для озеленения территории. Это вечнозеленый куст, который даже зимой будет украшать ваш сад или двор.

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Хотя самшит не слишком требователен в уходе, но существуют несколько правил, которые нужно соблюдать. OBOZREVATEL расскажет, как правильно обрезать куст, чтобы он рос вдвое быстрее.

Самшит лучше обрезать два раза в год, чтобы он вырос плотным и пышным. Весной куст обрезайте в апреле, но если зима была короткой и не очень холодной, то это можно сделать в марте. Еще раз обрезать растение нужно в середине лета – лучше всего в первой половине августа.

Летом срезайте примерно 1/3 длины самшита. Если вы хотите создать живую изгородь из растения, то обрезайте верхушку куста. А чтобы создать определенную форму, нужно срезать кустарник с каждой стороны сразу после посадки.

Для этого используйте секаторы или садовые ножницы. Так как тупые инструменты повредят ветви и это приведет к появлению грибковых заболеваний.

Обрезать самшит лучше всего в пасмурный день, потому что солнечный свет ослабляет кусты. Затем обильно полейте растение и внесите удобрения.

Если вы хотите, чтобы самшит рос быстрее, то нужно срезать молодые ветви более чем на половину их длины. Делайте это в первый год после посадки куста и на второй год в марте. В последующие годы укоротите веточки в начале вегетации (процесс роста, развития растения и его жизненная активность) и срежьте сухие ростки.

Омолодить старый самшит также можно с помощью правильной обрезки. Когда куст достиг достаточной высоты, весной нужно укорачивать все однолетние приросты ростков.

Старый самшит имеет толстые и одревесневшие веточки, которые иначе реагируют на обрезку, чем у молодых кустов. Поэтому при второй летней обрезке от них нужно избавляться. Это поможет избежать полостей, которые уродуют кустарник.

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