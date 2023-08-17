Какие цветы категорически нельзя обрезать в августе: сад будет 'голым'

За растениями необходимо регулярно ухаживать, чтобы избежать болезней и продолжить их цветение. Но не все цветы нуждаются, например, в частой обрезке и большинство хозяев об этом не знают.

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Это может привести к гибели растения. Издание Express узнало у экспертов, какие цветы нельзя обрезать в августе.

Большинство садоводов удаляют увядшие бутоны, чтобы образовались новые цветы, но не всегда это полезно для кустов.



Растения, которые зацвели весной, никогда нельзя обрезать в августе. Потому что они летом формируют бутоны для цветения следующей весной. Это нельзя делать с такими цветами, как рододендроны, азалии, плетистые розы и камелии.

Садовый жасмин и жилолист цветут ранним летом, а затем распускают бутоны в следующем году в конце лета и начале осени. Поэтому их тоже нельзя обрезать в августе.

Срезка растений во влажную и теплую погоду приводит к появлению новых ветвей, которые еще не готовы к заморозкам. Они не успеют окрепнуть до зимы, потому кусты просто погибнут.

Также не обрезайте фруктовые деревья, поскольку вы сделаете их уязвимыми к болезням. Если в августе будет слишком жаркая и сухая погода, воздержитесь от любой обрезки, поскольку растения испытывают стресс и не смогут справиться с образованием новых ветвей и заморозками.

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