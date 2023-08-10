Редис можно посадить в августе: как успеть собрать урожай до холодов

Редис считают первым овощем года и собирают его еще весной. Появление ярко-розовых плодов на столе знаменует собой начало нового сезона. Однако быстро созревающая культура может дать несколько урожаев за теплую пору. В частности, утверждают опытные огородники, ее можно высаживать в августе и собирать до конца бабьего лета.

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался, как сделать это правильно. И какие сорта и методы высадки выбирать для осеннего урожая редиса.

Как выбрать сорт

Предпочтение лучше отдавать устойчивым к холоду сортам. Они должны хорошо переносить заморозки, ведь первые явления на почве могут наблюдаться даже в сентябре. Впрочем, подойдут также ранние сорта с периодом созревания 20-30 дней, если вы планируете закончить сбор урожая еще в теплые дни.

Как высаживать редис на осень

Если вы решите посеять более поздний сорт, высаживайте овощ на глубину 2-3 см и с расстоянием 5-6 см между растениями и 15-20 см между рядами. Обеспечьте редису достаточное количество солнца, защиту от ветра и хорошо дренированную почву. Поздним сортам не требуется очень обильный полив, чтобы растения не пошли в листву, а больше силы отдали на формирование корнеплодов. Но им придется обеспечить защиту от заморозков. Если прогноз погоды указывает на их приближение, то грядку нужно будет накрыть соломой или лапником.

Более ранние сорта высаживают в августе, углубляя всего на 1-2 см. В таком случае расстояние между растениями оставляют 3-4 см, а между рядами – 10-15 см. Солнечного света им много не понадобится – лучше будет выбирать полутень, а вот полив потребуется обильный. Много воды и как следует удобренная почва уберегут овощ от жесткости и горечи. Собирают ранний редис по мере созревания плодов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить урожай чеснока.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.