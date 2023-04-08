Почему нельзя надевать ту же одежду два дня подряд: дело не только в чистоте

С одеждой связано много народных примет и предрассудков. Например, по поверью, нельзя вешать вещи на спинку стула – так можно навлечь в дом затруднения и безденежье. А еще нельзя стирать одежду после заката – это приведет к трудностям и болезням.

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В народе говорят, что не стоит надевать одну одежду два дня подряд. OBOZREVATEL разбирался, в чем суть этой приметы.

В высших аристократических кругах издавна считали, что выйти "в люди" дважды подряд в одном и том же наряде – это моветон, признак дурных манер и даже невоспитанности. В те времена не было привычки принимать душ каждый день, так что дело было совсем не в личной гигиене.

Суеверные люди верят, что одежда "впитывает" энергетику человека. И добавляют: если носить одну вещь несколько дней подряд, весь негатив с предыдущих суток перейдет на следующие. Но люди определенных профессий вынуждены ежедневно носить рабочую форму, и их успех вряд ли зависит от дресс-кода. Так что теория негативной энергетики здесь не очень работает.

Любопытно, что есть и другая версия. У многих есть так называемая "счастливая" одежда. Ее выбирают для важных встреч, переговоров или экзаменов. Многие не видят ничего плохого в том, чтобы надеть "счастливые вещи" несколько дней подряд, веря, что они действительно приносят удачу.

В современном мире эта примета приобрела новое значение из-за гигиенических аспектов. Даже самые стойкие духи и антиперспиранты не избавят от запаха пота. Настоящую свежесть может дать только регулярная стирка.

Кстати, говорят, что одежду и обувь нельзя отдавать даром. По поверью, таким образом можно навлечь беду как на себя, так и на человека, которому вы что-то дарите. Что еще нельзя дарить близким – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно стирать постельное белье.

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