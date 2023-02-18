Почему нельзя вешать одежду на дверь и спинку стула: суть примет
Вечером, возвращаясь после трудового дня, хочется поскорее снять с себя рабочую одежду и надеть удобные домашние вещи. Для уборки иногда нет ни времени, ни желания, поэтому часто одежду небрежно оставляют на спинке стула или на дверях.
В народе говорят, что так делать не стоит. В чем суть приметы разбирался OBOZREVATEL.
Вешать вещи на стул – это, как минимум, практично, хоть и не очень аккуратно. На полках обычно лежат чистые постиранные вещи, и не хочется смешивать их с уже подержанной, но еще не грязной одеждой.
Наши прабабушки говорили, что вещам место в шкафу, а не где-либо. По самой распространенной трактовке приметы, оставить одежду на спинке стула – навлечь в дом затруднения и безденежье.
Для незамужней девушки это не предвещало ничего хорошего. Издавна говорили, что девушкам такая халатность чревата одиночеством и потерей жениха.
По другой версии, повесить одежду на двери – к трудностям и неприятностям. Некоторые говорят, что это может навлечь расставание с родными и вынужденную дальнюю дорогу.
Также это может стать поводом для ссор и конфликтов в семье. Здесь все более или менее логично, ведь родным может не понравиться такой бардак в комнате: вещи накапливаются, выглядят мятыми и неряшливыми, свободного места становится все меньше.
Вешая одежду на спинку стула или на дверь, вам придется лишний раз их гладить, ведь они быстро станут мятыми. Некоторые вещи таким образом можно и вовсе испортить – например, деловые пиджаки или одежду из деликатных тканей.
Следует рассмотреть возможность выделить в шкафу отдельное место для уже использованных, но еще не грязных вещей.
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