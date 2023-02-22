Почему нельзя стирать перед сном: что предвещает примета

Не всегда есть возможность постирать вещи днем, поэтому стиральную машинку многие привыкли включать вечером перед сном. С темным временем суток издавна связывали многие приметы, и одна из них касается именно стирки.

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Суеверные люди избегают вечерней стирки, ведь считают, что не следует оставлять одежду сушиться на ночь. В чем суть приметы читайте в материале OBOZREVATEL.

Происхождение приметы достигает языческих времен, ведь у наших предков закат считался особым временем. Сумерки, по поверьям, имеют сильную энергетику, так что вечером не выносили из дома мусор, не убирали в комнатах и не вывешивают одежду на просушку. Считается, что ночью активизируются "нечистые силы" и таким образом можно привлечь в дом отрицательную энергию.

Поэтому издавна было принято снимать высушенные вещи до наступления темноты. Поклонники предрассудков верят, что стирая одежду на ночь, можно навлечь болезни, в частности, головные боли.

По более радикальной версии, на чистой одежде, если ее оставить сушиться на улице на ночь, враги могут навести порчу или наслать проклятие на семью.

Говорили, что вещи, высушенные при лунном свете, наполняются отрицательной энергетикой и способны привлечь к человеку неудачи и проблемы со здоровьем. А вот солнечный свет наоборот подарит тепло и исцеление.

В народе говорят, лучше стирать в предобеденное время. Стирая рано утром, по поверьям, можно "смыть успех" на весь следующий день.

Отдельная категория примет связана с днями недели. В понедельник не советовали стирать, потому что это может отпугнуть удачу и навлечь нищету. Да и неделя, начатая с стирки, пройдет в тяжелых хлопотах. Лучше стирать в среду и пятницу.

Издавна запрещалось заниматься стиркой в праздничные дни по православному календарю.

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