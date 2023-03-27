Что нельзя отдавать даром, чтобы не привлечь беду: пять запрещенных вещей

Суеверные люди верят, что некоторые подержанные вещи нельзя отдавать другим людям, даже если украшения и одежда имеют отличное состояние после носки. Издавна говорили, что таким образом можно навлечь беду как на себя, так и на человека, которому вы что-то дарите.

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Также, по поверью, чтобы избавиться от негативного воздействия, можно постирать или помыть подаренную вещь в солевом растворе. Что нельзя отдавать даром, разбирался OBOZREVATEL.

Одежда и обувь

Говорят, что вещи наполняются энергетикой человека, который их носит. Поэтому, отдав кому свою одежду или обувь, можно "передать" свое счастье и благополучие.

Те, кто верят в предрассудки, стараются не принимать в дар одежду и обувь – неизвестно, передаст ли человек болезни, беды и несчастья на энергетическом уровне.

Драгоценности и бижутерия

Отдавать свои драгоценности или бижутерию, по поверьям, опасно – они наполняются энергетикой владельца. В народе предостерегали: отдавая кому свои украшения, вы фактически отдаете часть своего благополучия.

Принимали подарки из золота и серебра с большой осторожностью, убедившись, что украшения раньше никто не носил.

Часы и полотенца

Часы лучше не дарить и не принимать в дар, ведь по давним верованиям они могут навлечь неприятности и проблемы со здоровьем. А полотенца и часы издавна считались символами ссор и разлук.

Носки

Поклонники предрассудков говорят, что носки точно нельзя дарить любимому человеку. По примете – это к разлуке.

Веник

Это нынче не очень актуальный подарок, но наши предки считали веник символом семейного благополучия и достатка. Говорили даже, что веник накапливает энергетику дома и может "вымести" счастье из семьи.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, почему нельзя дарить свечу.

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