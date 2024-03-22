Никогда так не делайте: ошибки, которые гарантированно испортят вашу рассаду

Выращивание рассады – это увлекательное занятие и первый шаг к тому, чтобы полакомиться свежими овощами со своего собственного огорода. Однако, иногда садоводы допускают ошибки, результатом которых может быть болезнь и даже гибель растений.

Вырастить здоровую, крепкую и сильную рассаду может каждый, потому что для этого нужны только знания и желание. Издание Земляк поделилось подборкой самых распространенных ошибок на этапе подготовки сеянцев, которые помешают огородникам получить хороший урожай.

Некачественные семена

Всегда приятно сэкономить немного денег. Но не стоит покупать некачественные и дешевые семена, потому что крепкие растения из них точно не вырастут, если вырастут вообще.

Неправильный выбор почвы

Некачественная и неправильная почва может не только замедлить развитие растения, но и привести к его гибели. Не используйте для рассады почву из огорода или сада, ведь она может быть заражена болезнями и вредителями.

Лучше приготовьте грунтовую смесь собственноручно или приобретите готовую в специализированном магазине.

Неправильная емкость

Использование тесных или наоборот больших горшков для рассады плохо повлияет на развитие растения. Даже если вам повезет и часть семян прорастет, то россада, вероятно, все равно заболеет из-за того, что корневая система окажется в неблагоприятных условиях.

Неподготовленные семена

Предпосевная обработка очень важна. Особенно, если вы используете материал собственного производства.

Обработка семян, которые в этом не нуждаются

Если вы приобрели качественные семена, которые уже обработаны производителем, то обрабатывать их повторно не стоит.

Несоблюдение сроков выращивания

Если посадить семена слишком рано или поздно, растения будут слаборазвитыми и не приживутся после пересадки в открытый грунт.

Чрезмерное углубление семян

Если вы посеете семена слишком глубоко, то велика вероятность того, что они не прорастут. Поэтому следуйте указаниям по посадке, которые обычно указанны на упаковке.

Слишком плотный посев

Загущенные посевы гораздо чаще поражаются болезнями. Кроме того, из-за того, что им мало места они развиваются неравномерно, поэтому вы можете получить слабую и вытянутую рассаду.

Неправильный полив

Не следует поливать почву сразу после посева семян, потому что они могут провалиться вглубь вместе с водой.

Саму же рассаду нужно поливать отстоявшейся водой комнатной температуры регулярно, но не чрезмерно. Переувлажнение почвы может привести к загниванию корней и развитию грибковых заболеваний.

Недостаточное освещение

Рассаде для нормального развития требуется много света. Если рассада будет расти в тени, она будет вытягиваться и ослабевать.

Поскольку лучшая продолжительность светового дня развития растений составляет 12-14 часов, рассаду нужно доосвещать, используя специальные лампы. Это особенно важно для раннего посева.

Неправильный температурный режим

Оптимальная температура для выращивания рассады – от 18 до 20 градусов для холодостойких культур и от 20 до 25 градусов для теплолюбивых. Чрезмерный холод, в лучшем случае замедлит развитие сеянцев, а жара приведет к их вытягиванию.

Отсутствие подкормки

Независимо от того, какую именно культуру вы выращиваете, ее в любом случае нужно подкармливать. Для этого можно использовать растворы удобрений в слабой концентрации.

Несвоевременное пикирование

Пикирование – это пересадка рассады в более просторные емкости. Если не произвести эту процедуру вовремя, растению будет тесно, и оно начнет плохо развиваться.

Большинство сеянцев нужно пикировать, когда у них появятся два полноценных листа.

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