Какой должна быть температура для выращивания рассады: показатели для разных овощей

Чтобы получить хороший урожай с огорода, очень важно вырастить крепкую и здоровую рассаду. И простой закладкой семян в землю здесь не ограничишься – растения нужно правильно прорастить.

Как выяснил OBOZ.UA садоводы рекомендуют соблюдать правильный температурный режим, чтобы получить жизнестойкие всходы. Особенно это касается помидоров, баклажанов и перцев – они наиболее требовательны к правильным условиям. При какой температуре правильно проращивать их и другие огородные культуры, читайте дальше.

Теплолюбивость растений

Разные овощи требуют разной температуры для пробуждения семян и проращивания первой зелени. В этом их можно разделить на три условных группы.

Холодостойкие культуры – они спокойно дают всходы даже при температуре 13-15 градусов, а оптимальными для них условиями являются 14-18 градусов тепла. Ночью они хорошо переносят понижение до 6-10 градусов. К этой группе можно отнести все капустные.

Растения средней стойкости – для них подходит температура от 16-18 градусов тепла. Ночью им нужно 12-14 градусов, ниже уже будет холодновато. Сюда входят лук, салат, сельдерей, свекла и картофель.

Теплолюбивые культуры – если воздух будет холоднее 18 градусов, они вряд ли захотят прорастать. В идеале им необходимо обеспечить 20-25 градусов. Ночная температура должна быть в пределах 18-20 градусов. Так ведут себя уже упомянутые помидоры, баклажаны и перец, а также фасоль и тыквенные.

Условия выращивания

Конечно, в марте насеять в открытую почву овощи не получится, ведь в наших широтах еще не так тепло, как им нужно для прорастания. Поэтому рассаду высевают и проращивают в домашних условиях. Начинают в феврале-марте, закладывают семена в специальные стаканчики для рассады и освещают их специальными лампами, чтобы продолжительность светового дня для растений составляла 8-10 часов.

Чтобы первые листочки появились раньше, хорошо обустроить для рассады парник, в котором она будет жить до прорастания. Поливают землю в парнике методом опрыскивания. Для растений из первой группы достаточно будет, если в парнике установится на это время 18-20 градусов, второй – 20-25, третьей – 25-30.

Когда появятся первые побеги, парник нужно снять и обеспечить растениям 17-18 градусов температуры днем. В таких условиях рассада перестанет расти вверх и сконцентрируется на развитии корневой системы. Этот период закаливания должен занять 7-10 дней.

Со второй недели после проращивания рассады температуру нужно снова повысить. Почва должна прогреться до 14 градусов и оставаться на этом уровне и выше. Только в таких условиях рассада будет нормально поглощать фосфор и азот с земли и хорошо развиваться. В это время важно беречь молодые растения от сквозняков и вовремя поливать.

Закаливание перед посадкой

Перед переноской рассады в открытую землю растениям хорошо устроить временное похолодание. Проводить его нужно за 10-15 дней до высадки. Для первой группы необходимо обеспечить 6-8 градусов тепла, для средней 12-14 градусов, а наиболее теплолюбивым обеспечить 15-18 градусов.

К нормальным показателям следует возвращаться за 3-5 дней до высадки. Рассада должна привыкнуть к тем условиям, которые ее ждут на открытом воздухе, поэтому температуру должно обеспечить максимально похожую на установившуюся на улице.

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