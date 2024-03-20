Обычный кухонный предмет назвали 'чистым золотом' для растений: в чем секрет

Комнатные растения нуждаются не только в поливе и подкормке, но и правильной организации дренажа. Для этого не стоит покупать специальные материалы, ведь можно использовать одну вещь из кухни, которую мы часто просто выбрасываем.

Недостаток влаги или чрезмерная влага может плохо повлиять на состояние растений. Поэтому эксперт по садоводству на YouTube-канале simple&fast поделился лайфхаком, который позволит сохранить не только ваши цветы, но и природу в целом.

Эксперт назвал обычный кухонный предмет чистым золотом для комнатных растений. Как бы странно это ни звучало, но им оказалась обычная кухонная губка.

Кухонные губки – это не только полезный инструмент для мытья посуды, но и необычный материал, который можно использовать для ухода за комнатными растениями.

Обычно люди их просто выбрасывают, что не только не выгодно, но и загрязняет окружающую среду, потому что паралон очень долго разлагается. Поэтому, давая губкам новую жизнь, вы не только заботитесь о своих цветах, но и сохраняете природу.

Лайфхак с кухонной губкой

Использование кухонных губок как дренажа поможет дольше сохранять влагу и питательные вещества в почве. Кроме того, если вы случайно слишком обильно полили свое растение, губка впитает, задержит лишнюю влагу и поможет предотвратить застой воды, которая может привести к загниванию корней.

Для начала старую губку следует продезинфицировать. Для этого оставьте ее на час в мыльном растворе.

После замачивания, губку нужно хорошо прополоскать и нарезать довольно мелкие кусочки.

Далее возьмите горшок, добавьте в него немного земли и сверху уложите кусочки губки. На этом этапе они уже начинают впитывать питательные вещества и влагу из почвы.

Затем все, что нужно сделать, это пересадить растение прямо на кусочки губки и засыпать его землей.

Теперь влага будет оставаться в почве дольше. Кроме того, будет происходить постепенное высвобождение поглощенных губкой питательных веществ. Материал будет действовать как естественный дозатор удобрений, устраняя необходимость частой подкормки.

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