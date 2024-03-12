Как правильно пикировать рассаду: есть три способа

Пикировка рассады – это важный этап в ее выращивании, заключающийся в пересадке сеянцев из одного места в другое. Она необходима для того, чтобы растения имели большее место для развития корневой системы и надземной части.

Этот процесс может быть стрессом для рассады, поэтому важно делать это правильно и с учетом особенностей культуры. OBOZ.UA собрал три метода пикирования, среди которых вы найдете тот, что идеально подойдет для ваших растений.

Важно не пикировать рассаду слишком рано, ведь сеянцы еще могут быть слабыми. Но и затягивать с этим не стоит. Лучшее время для пикирования – это когда у сеянцев появится 2-3 настоящих листа. Как правило, они появляются через 2-3 недели после прорастания всходов.

Обычная пересадка

Это самый распространенный способ пикирования рассады. Он подходит для большинства культур как цветочных, так и овощных.

Для начала обильно полейте рассаду и дайте ей постоять около двух часов. Затем выберите емкость, которая на несколько сантиметров больше той, в которой растение растет сейчас. Заполните ее части грунтом, немного уплотните его и сделайте отверстие, глубиной с длину корня рассады.

Затем осторожно с помощью ложки достаньте растение из горшка и положите в лунку. Если растения достаточно велики, их можно немного углубить в землю до семядольных листьев.

Пересаженный сеянец полейте водой комнатной температуры и поставьте на хорошо освещенное место.

Альтернативная пиковка

Если растения не высокие, можно использовать альтернативную пикировку. Она очень удобна, когда сеянцы растут очень близко друг к другу.

Приблизительно за час до процедуры следует полить рассаду, чтобы почва была влажной. Затем сыпьте землю вместе с растениями на стол и осторожно разделите их друг от друга. Держа рассаду за семядольные листья, рассадите ее в отдельные емкости.

В завершение, уплотните почву и полейте растения.

Перевалка

Этот способ пикирования подходит для рассады с нежными корнями. Он состоит в том, чтобы пересадить рассаду вместе с комом земли, в которой она росла.

За несколько дней до пикировки нужно перестать поливать растение, чтобы грунтовой ком был крепким и легко достался из горшка.

Выберите более просторную емкость, немного заполните ее землей, а затем достаньте растение из старого горшка вместе с грунтом и пересадите. Заполните остатками земли оставшиеся пустоты и обильно полейте рассаду.

Этот способ пикирования безопасен для рассады, ведь он не предусматривает никакого риска повреждения корней.

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