В чем лучше выращивать рассаду: советы дачникам

Наступил февраль – месяц начала активной подготовки к дачному сезону. Многие дачники начинают проращивать рассаду, чтобы с первым теплом перенести ее на огород. Но какую емкость выбрать для рассады, чтобы она получилась крепкой и жизнеспособной?

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Некоторые покупают специальные контейнеры, кому-то больше нравятся народные методы, типа проращивания семян в яичной скорлупе. OBOZ.UA рассказывает о том, как выбрать лучшую емкость и в чем действительно хорошо разводить рассаду.

Требования к контейнеру для рассады

Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы емкость была удобной для проведения всех необходимых процедур, которые нужно провести конкретному растению. Одни виды нужно пересаживать, пикировать и т.д., другим такой уход может только повредить. Контейнер должен быть удобен для всех необходимых манипуляций с растением.

Также важно, чтобы он отвечал трем основным критериям:

в нем должно быть достаточно места для развития корневой системы растения;

обязательно наличие дренажных отверстий, ведь застой воды очень быстро приводит к заражению всходов грибком и гнилью и их гибели;

емкость должна иметь жесткую конструкцию и не пропускать свет, чтобы корни имели надежную защиту от повреждений.

Что бы вы ни выбрали, нужно будет перед использованием продезинфицировать емкость. Для этого лучше всего подойдут растворы марганцовки или медного купороса.

В чем удобно проращивать растения

Вот несколько вариантов, которые отвечают заявленным критериям. В них рассада будет чувствовать себя хорошо и расти здоровой и крепкой.

Деревянные ящики

Натуральный материал будет пропускать больше воздуха к корням растения и хорошо защищать их от внешних условий. Изготовить такую емкость можно самостоятельно, причем она пригодна для повторного использования.

Баночки от молочных продуктов

Маленькие емкости, в которых продаются порционные йогурты или сметана, достаточно просторны внутри, чтобы растение могло комфортно отращивать корневую систему. Однако важно тщательно вымыть такую емкость, ведь в остатках молочных продуктов могут размножаться нежелательные бактерии.

Торфяные стаканчики

Готовые емкости, изготовленные из торфа, хорошо подходят для сложных в проращивании культур, таких как огурцы, перцы или баклажаны. Высаживать их на грядку можно сразу с таким стаканчиком, чтобы лишний раз не беспокоить корни растения. Однако полив рассады в подобной емкости нужно производить особенно аккуратно, чтобы в торфе не завелась плесень.

Пластиковые бутылки

Один из самых популярных вариантов. Дачники могут соорудить из одной бутылки и стаканчик, и парник для него. Такую емкость можно легко разрезать ножницами для пересадки растения, не рискуя повредить его корни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую рассаду нельзя пикировать.

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