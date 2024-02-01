В чем лучше выращивать рассаду: советы дачникам
Наступил февраль – месяц начала активной подготовки к дачному сезону. Многие дачники начинают проращивать рассаду, чтобы с первым теплом перенести ее на огород. Но какую емкость выбрать для рассады, чтобы она получилась крепкой и жизнеспособной?
Некоторые покупают специальные контейнеры, кому-то больше нравятся народные методы, типа проращивания семян в яичной скорлупе. OBOZ.UA рассказывает о том, как выбрать лучшую емкость и в чем действительно хорошо разводить рассаду.
Требования к контейнеру для рассады
Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы емкость была удобной для проведения всех необходимых процедур, которые нужно провести конкретному растению. Одни виды нужно пересаживать, пикировать и т.д., другим такой уход может только повредить. Контейнер должен быть удобен для всех необходимых манипуляций с растением.
Также важно, чтобы он отвечал трем основным критериям:
- в нем должно быть достаточно места для развития корневой системы растения;
- обязательно наличие дренажных отверстий, ведь застой воды очень быстро приводит к заражению всходов грибком и гнилью и их гибели;
- емкость должна иметь жесткую конструкцию и не пропускать свет, чтобы корни имели надежную защиту от повреждений.
Что бы вы ни выбрали, нужно будет перед использованием продезинфицировать емкость. Для этого лучше всего подойдут растворы марганцовки или медного купороса.
В чем удобно проращивать растения
Вот несколько вариантов, которые отвечают заявленным критериям. В них рассада будет чувствовать себя хорошо и расти здоровой и крепкой.
Деревянные ящики
Натуральный материал будет пропускать больше воздуха к корням растения и хорошо защищать их от внешних условий. Изготовить такую емкость можно самостоятельно, причем она пригодна для повторного использования.
Баночки от молочных продуктов
Маленькие емкости, в которых продаются порционные йогурты или сметана, достаточно просторны внутри, чтобы растение могло комфортно отращивать корневую систему. Однако важно тщательно вымыть такую емкость, ведь в остатках молочных продуктов могут размножаться нежелательные бактерии.
Торфяные стаканчики
Готовые емкости, изготовленные из торфа, хорошо подходят для сложных в проращивании культур, таких как огурцы, перцы или баклажаны. Высаживать их на грядку можно сразу с таким стаканчиком, чтобы лишний раз не беспокоить корни растения. Однако полив рассады в подобной емкости нужно производить особенно аккуратно, чтобы в торфе не завелась плесень.
Пластиковые бутылки
Один из самых популярных вариантов. Дачники могут соорудить из одной бутылки и стаканчик, и парник для него. Такую емкость можно легко разрезать ножницами для пересадки растения, не рискуя повредить его корни.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую рассаду нельзя пикировать.
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