Никогда не сажайте капусту после этих растений: об урожае можно забыть

Соблюдение правил севооборота – важный залог щедрого урожая. Почва может истощаться и потребуется некоторое время для ее восстановления. Но проблема не только в этом. Некоторые культуры, посаженные рядом, будут конкурировать за питательные вещества, подавляя рост друг друга. Другая распространенная проблема – общие заболевания и вредители.

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К примеру, возле помидоров лучше не высаживать горох. Сладкий перец и бобовые культуры подвержены антракнозу, поэтому будут заражать друг друга этим видом грибка. Малину нельзя сажать рядом с клубникой и вишней. Особенно важен севооборот и правильное соседство для капусты. После каких растений нельзя сажать капусту – читайте в материале OBOZREVATEL.

Где нельзя высаживать капусту

Опытные огородники не советуют высаживать капусту на грядке, где раньше рос картофель. Картошка убирают из почвы большое количество питательных веществ. Фактически капусте на следующий год ничего не останется.

Белокочанная капуста плохо уродит на грядках, где в прошлом году росли другие сорта капусты, в частности, цветная, брюссельская, пекинская и брокколи. Эти культуры подвержены одинаковым болезням и уязвимы к одинаковым вредителям.

Кроме того, не следует сажать капусту на грядках, где росли:

помидоры

баклажаны

перец.

Это также связано с истощением почвы.

Бобовые культуры, в частности, фасоль и горох, "высасывают" из земли весь азот, жизненно необходимый капусте.

Правильный севооборот для капусты

Капусту рекомендуют высаживать на грядках, где раньше росли следующие культуры:

свекла

морковь

огурцы

лук

чеснок.

Эти растения не слишком истощают почву, в ней будет достаточно витаминов и микроэлементов для роста капусты.

Также можно посадить капусту после зелени и щавеля.

А на грядках, где в прошлом году росла капуста, следует посадить:

свеклу

морковь

картофель

кабачки

лук

чеснок

горох

укроп и петрушку.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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