Какие два растения нельзя сажать на огороде: 'не подружатся' ни с чем и уничтожат урожай

Опытные огородники знают – неправильное соседство растений на грядках может уничтожить все усилия по выращиванию урожая. Причин может быть несколько, в том числе общие болезни и вредители. А еще – "конкурентное" поведение, заставляющее растения наращивать зеленую массу и корневую систему, а не вкладывать силы в плоды.

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Как выяснил OBOZREVATEL, к последнему приводит присутствие на огороде двух культур. Они будут подавлять жизнедеятельность практически любого овоща.

Это фенхель и полынь. Им ни в коем случае не место возле грядок. Эти растения следует держать отдельно. Там, где они не нанесут вреда другим насаждениям. Известно, что фенхель особенно вредит помидорам, фасоли и тмину. Полынь же опасна для всех овощей. Они вдвоем способны загубить практически весь урожай на небольшом огороде.

Вместо этого существуют и удачные соседства. Вот хорошие пары для высадки рядом:

морковь и лук – защищают друг друга от мух-вредителей;

– защищают друг друга от мух-вредителей; капуста и сельдерей – помогают защищать друг друга от типичных болезней;

– помогают защищать друг друга от типичных болезней; базилик и помидоры – так же взаимно отгоняют опасных вредителей;

– так же взаимно отгоняют опасных вредителей; огурцы и кукуруза – огуречные побеги хорошо плетутся по кукурузным стеблям и приносят урожай дольше;

– огуречные побеги хорошо плетутся по кукурузным стеблям и приносят урожай дольше; фасоль и кукуруза – оплетая кукурузные стебли, фасоль защищает их от вредителей, а вместо этого получает больше солнца;

– оплетая кукурузные стебли, фасоль защищает их от вредителей, а вместо этого получает больше солнца; помидоры и капуста – солнечные плоды не нравятся вредителям, питающимся капустными листьями.

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