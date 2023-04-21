Какие два растения нельзя сажать на огороде: "не подружатся" ни с чем и уничтожат урожай
Опытные огородники знают – неправильное соседство растений на грядках может уничтожить все усилия по выращиванию урожая. Причин может быть несколько, в том числе общие болезни и вредители. А еще – "конкурентное" поведение, заставляющее растения наращивать зеленую массу и корневую систему, а не вкладывать силы в плоды.
Как выяснил OBOZREVATEL, к последнему приводит присутствие на огороде двух культур. Они будут подавлять жизнедеятельность практически любого овоща.
Это фенхель и полынь. Им ни в коем случае не место возле грядок. Эти растения следует держать отдельно. Там, где они не нанесут вреда другим насаждениям. Известно, что фенхель особенно вредит помидорам, фасоли и тмину. Полынь же опасна для всех овощей. Они вдвоем способны загубить практически весь урожай на небольшом огороде.
Вместо этого существуют и удачные соседства. Вот хорошие пары для высадки рядом:
- морковь и лук – защищают друг друга от мух-вредителей;
- капуста и сельдерей – помогают защищать друг друга от типичных болезней;
- базилик и помидоры – так же взаимно отгоняют опасных вредителей;
- огурцы и кукуруза – огуречные побеги хорошо плетутся по кукурузным стеблям и приносят урожай дольше;
- фасоль и кукуруза – оплетая кукурузные стебли, фасоль защищает их от вредителей, а вместо этого получает больше солнца;
- помидоры и капуста – солнечные плоды не нравятся вредителям, питающимся капустными листьями.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы, которые выращивают в огороде, можно есть.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.