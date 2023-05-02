Возле чего нельзя сажать малину: 8 растений, которые испортят урожай

Иногда даже при правильной обрезке и подкормке малины вместо сладкого щедрого урожая вырастают крохотные водянистые ягоды. Огородники разводят руками – вероятно, год был неурожайный. Но наиболее распространенной ошибкой, которая может испортить урожай, является нарушение правил соседства.

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Есть восемь растений, которые нельзя сажать рядом с малиной. Детальнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Возле чего нельзя сажать малину

Начнем с самой распространенной ошибки: малину нельзя сажать возле вишни. Последняя будет подавлять рост кустов, в результате чего урожай будет бедный. В целом, вишня способна уменьшать время плодоношения малины.

Нельзя сажать малину рядом с клубникой. Эти ягоды имеют склонность к общим болезням. Кроме того, их поражают одинаковые вредители. Поэтому в этом случае неправильное соседство объясняется просто конкуренцией за полезные вещества и уровень влажности в почве. Аналогичная ситуация с голубикой и земляникой.

Специалисты советуют не высаживать кусты малины рядом с виноградом. Малине не хватит питания, ведь виноград будет "вытягивать" из почвы все полезные вещества. Через некоторое время малина может не просто перестать плодоносить, но и вовсе погибнуть.

Садовые цветы тоже не будут приятными соседями. Они будут подавлять рост и развитие кустов. Малину не стоит сажать рядом с:

настурцией

ирисом

бузиной.

Жасмин и облепиха будут обезвоживать кусты малины. Ягоды вырастут мелкими и кислыми на вкус.

Правильное соседство для малины

Малина и яблоня – идеальные соседки, которые будут иметь взаимную пользу из близкого расположения. Яблоня будет защищать малину от заражения гнилью, а малина яблоню – от парши.

Полезно посадить возле малины зелень: календулу, базилик, чеснок, лук. Эти культуры своим запахом будут отпугивать насекомых.

Содействовать развитию малины будут следующие деревья и кусты:

смородина

ежевика

рябина

слива

груша

можжевельник

розы

барбарис.

Из садовых цветов возле малины можно посадить пионы и астры.

Кстати, есть определенные особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях вносят удобрения – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем нельзя подкармливать малину.

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