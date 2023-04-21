Что категорически нельзя сажать возле помидоров: названы худшие 'соседи'

Свежие помидоры из своего огорода – одна из прелестей лета. Но опытные дачники знают, что урожай может быть испорчен, если посадить рядом с томатной грядкой неправильные растения. Плохое соседство способно подавлять рост кустов, портить завязь и подвергать растения заражению болезнями и вредителями.

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OBOZREVATEL рассказывает, что ни в коем случае нельзя сажать рядом с помидорами. А какое соседство наоборот – пойдет им на пользу.

Плохие соседи для помидоров

Хуже всего высаживать рядом с томатами капусту – цветную, брокколи или кольраби, а также горох.

Многие виды зелени лучше разводить в разные концы огорода с этими плодами. В частности, речь идет о укропе, фенхеле и мелиссе. Фенхель вообще может замедлить рост многих огородных овощей.

Кукурузу не следует высаживать с южной стороны от грядки с помидорами. Высокие стебли будут заслонять овощу солнце, а его свет очень важен для хорошего роста и полноценного созревания плодов.

В свою очередь, помидоры могут заслонять солнце баклажанам. К тому же эти растения страдают от одинаковых болезней и вредителей, а значит, они могут поразить одновременно обе грядки.

Так же картофель способен заразить кусты колорадскими жуками.

Что посадить рядом с помидорами

Все бобовые, кроме гороха, хорошо уживаются с помидорами. Особенно это касается вьющейся и кустовой фасоли, а также нута.

Листовые овощи, такие как салаты, руккола, шпинат, щавель, а также сельдерей ничем не помешают помидорам во время роста и созревания.

Из овощных культур хорошими соседями станут редис, морковь, пастернак и свекла. Также можно сажать рядом с помидорами тыкву и сквоши.

Огурцы станут отличными соседями для красных плодов не только в салате, но и на огороде. Эти растения взаимно отпугивают друг от друга вредителей.

Такие пряные травы, как тимьян, чабер, шалфей, душица, орегано и базилик, ничем не помешают помидорам. А спаржа, зеленый лук и чеснок вообще не подпустят к овощу вредителей.

Из неожиданных вариантов хорошим соседом для томатов станет крапива. Она не только отпугивает вредителей, но и делает плоды более стойкими в хранении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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