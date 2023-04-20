Никогда не сажайте эти овощи рядом: какие сочетания могут лишить вас урожая
Опытные огородники знают: правильное соседство на грядке – залог щедрого и качественного урожая. Часто случается, что даже после подкормки, регулярного полива и внесения удобрений овощи растут мелкими и горькими на вкус.
А причина очень проста – несоблюдение правил соседства. Некоторые культуры ни в коем случае нельзя сажать рядом: они будут "забирать" друг у друга питательные вещества из почвы и будут подвержены общим заболеваниям. Какие овощи нельзя сажать рядом – читайте в материале OBOZREVATEL.
Где нельзя сажать картошку
Для картофеля плохими соседями будут:
- помидоры
- баклажаны
- сладкий и острый перец.
Если обобщить – картофель будет плохо расти рядом с культурами группы пасленовых. Дело в том, что у них одинаковые болезни и, посадив эти овощи рядом, они будут "обмениваться" вредителями и заболеваниями. Паслену очень любят колорадские жуки, которые потом "переходят" и на картошку.
В междурядьях картофеля рекомендуют сажать лук, горчицу, чеснок, фасоль – они способны отпугивать вредителей.
Плохое соседство для кабачков, дынь и огурцов
Арбузы, дыни и огурцы будут плохо расти рядом с кабачками. Эти культуры подвержены грибковым заболеваниям одного типа. Кабачки также не советуют сажать рядом с тыквами и патиссонами.
Идеальными соседями для кабачков будут:
- помидоры
- редис
- фасоль
- горох
- свекла
- кукуруза
- лук.
Помидоры и капуста
Капусту и помидоры лучше рассадить подальше друг от друга. Им нужно много одинаковых питательных веществ из почвы, за которые они начинают конкурировать. Если питания не хватает, то помидоры и капуста будут испытывать недостаток удобрений и вырастают слабыми и мелкими.
Почему нельзя сажать рядом перец и бобовые
Сладкий перец и бобовые культуры сажать рядом не советуют. Они имеют общее заболевание – антракноз. Это грибок, который быстро заражает одно растение и переходит на другие.
Сажают ли помидоры рядом с огурцами
Если вы хотите собрать богатый урожай помидоров и огурцов, не сажайте их рядом. Это соседство станет причиной плохого плодоношения. Помидоры не любят высокую влажность и портятся от ее избытка, а огурцам наоборот требуется обильный полив. Кстати, листья огурцов способны выделять много влаги, которая негативно влияет на помидоры.
Неправильное соседство для моркови
Морковь нельзя сажать рядом с укропом, петрушкой и горчицей. Зелень будет отнимать питательные вещества и влагу, поэтому морковь вырастет мелкой.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем посыпать землю перед высадкой овощей, чтобы получить богатый урожай.
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