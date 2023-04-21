Никогда не обижаются: какие породы собак самые добрые

Каждая порода собак имеет свои особенности. Бойцовые породы – бульдоги, абалаи, мастифы, ротвейлеры – слишком активны и могут чувствовать себя некомфортно в маленьких городских квартирах.

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В поиске послушной, сообразительной и легкой в дрессировке собаки, обратите внимание на папийона и бордер-терьера. Далматины и ротвейлеры не подойдут для семей, в которых есть маленькие дети. Некоторые породы являются настолько "ручными" и ласковыми, что их считают настоящими добряками, не склонными к агрессии. Какие породы собак самые добрые – читайте в материале OBOZREVATEL.

Колли

Умные, добрые, активные колли легко поддаются дрессировке и могут выучить огромное количество команд. Колли обожают детей и имеют спокойный характер. Они занимают почетное первое место в рейтинге неагрессивных собак.

Золотистый ретривер

Ретриверы – добродушные, общительные и активные собаки. Это одна из самых популярных пород в мире. Ретриверы даже используются в качестве психотерапевтов. Врачи часто советуют приобрести любимца этой породы для детей, имеющих проблемы со здоровьем и развитием.

Лабрадор

Лабрадоры очень любят маленьких детей: они будут постоянно играть с ними, днем – вместе бегать по двору, а вечером – охранять сон. Это внимательные, осторожные и добрые собаки, которые подойдут всем, независимо от пола и возраста. Лабрадоры легко поддаются дрессировке и обычно ведут себя вежливо и послушно.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунды не любят надолго оставаться в одиночестве. Им просто необходимо постоянное внимание. Это коммуникабельные и подвижные собаки, имеющие уникальное острое обоняние. Они способны быть хорошими "нянями" для детей и не будут проявлять агрессию.

Бишон фризе

Маленькие кудрявые бишоны с черными глазами-пуговицами станут настоящими любимцами для детей и взрослых. Они смешны, любознательны и активны. Бишоны хорошо налаживают контакт с другими домашними животными. Это преданные собаки-компаньоны, которые привыкают к людям и обожают своих хозяев.

Мопс

Мопсы подойдут как спокойным пожилым людям, так и активным подросткам. Они абсолютно не подвержены агрессии и умеют приспосабливаться к настроениям и предпочтениям хозяев. Мопсы могут быть ленивыми и тихими со взрослыми и игривыми с детьми. А еще мопсы любят поспать, так что им нужно обустроить уютный мягкий уголок.

Сенбернар

Несмотря на большой рост и мощное телосложение, сенбернары будут покорными и послушными друзьями для детей. Они бережно относятся к малышам, спокойно терпят, когда их трогают и не возражают даже, если дети пытаются их оседлать. Сенбернары – это собаки-спасатели, доброжелательность у них "в крови".

Пудель

Пудели – умные, вежливые, чистоплотные, послушные и не склонные к ревности собаки. Они щепетильны, общительны, преданы. Это идеальные компаньоны для людей всех возрастов.

Такса

Таксу считают охотничьей породой, но эти собаки также относятся к категории самых добрых. Таксы отличаются особым артистизмом и сообразительностью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые будут лучшими охранниками для дома и семьи.

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