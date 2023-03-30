Какие собаки не подойдут для семьи с детьми: породы с характером

Завести собаку в семью с ребенком, чтобы маленький человек с детства учился ответственности и безусловной любви – отличная идея. Но не все породы подходят для воспитания детей. Некоторые от природы менее доверчивы и склонны проявлять характер, когда им что-то не нравится.

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Блог Dog Trainer Albany собрал пятерку таких пород. Они не будут проявлять достаточного терпения к маленьким людям и могут представлять для них угрозу. Особенно если собака не была правильно социализирована и натренирована на контакт с ребенком еще с раннего возраста.

Чихуахуа

Казалось бы, такая маленькая собачка должна идеально подходить ребенку, но это не совсем так. Это не семейная собака. Чихуахуа выбирает себе одного хозяина и может ревновать его достаточно сильно. К тому же, эти животные не любят дискомфорта, а шум и желание играть, присущие детям, могут им сильно мешать. Ответ может быть очень резким.

Ротвейлер

Это большой пес, способный на настоящую агрессию, поэтому ротвейлеры нуждаются в значительном количестве работы по воспитанию и дрессировке. Зато ребенок может сильно раздражать собаку этой породы своим желанием общаться и прикасаться к животному, где ему вздумается. Отдельную опасность представляют врожденные навыки сторожа – ротвейлер может неправильно отреагировать на детские игры и суету.

Чау-чау

Собака, похожая на гигантского плюшевого медведя, может показаться ребенку прекрасным объектом для объятий. Но эта порода отличается своенравием и тяжелым характером, который сложно поддается коррекции даже при профессиональном подходе. Поэтому крупный пес с порой довольно непредсказуемыми реакциями может представлять для ребенка серьезную опасность.

Питбуль

Питбули могут быть очень добродушными и любящими, но все портит непредсказуемость поведения этой породы. Они склонны неадекватно реагировать даже на взрослых, что уж говорить о детях. Вспышка агрессии может произойти с такой собакой в любой момент и не факт, что рядом с ребенком будет кто-нибудь взрослый, чтобы его защитить.

Далматин

Породной особенностью далматинов является склонность к тревоге. Они могут перегибать палку, пытаясь оградить себя от чего-то, что кажется им опасным. К тому же не любят непредсказуемую среду, что сложно им обеспечить, когда в доме есть шумный и активный ребенок. Воспитание может повлиять на эту замечательную собаку, но далматинов все же не рекомендуют заводить в семьях, где есть совсем маленькие дети.

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