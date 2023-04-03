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Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Юлия Потерянко
Жизнь
5 минут
342
Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Принимая собаку в семью, важно обратить особое внимание на то, насколько пригодной для обучения и дрессировки она будет. Чем выше у животного эти навыки, тем легче и быстрее вы сможете приучить ее к занятиям и играм, которые понравятся ему и будут удобны для вас. Также способность собаки к обучению напрямую влияет на ее характер. Животное, голова которого занята выполнением команд и соблюдением правил, причинит меньше вреда и будет значительно послушнее.

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Специалисты утверждают, что не все породы одинаково склонны к обучению. В дрессуре есть свои чемпионы. И издание Readers Digest рассказало об 11 собаках, с которыми занятия будут самыми легкими.

Бордер-колли

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Эти собаки считаются самыми умными из всех пород. При правильном подходе к обучению они различают десятки, а в отдельных случаях даже сотни слов и слушаются жестов и сигналов свистка. Занятия по дрессировке бордер-колли обожают и будут рады потратить на них каждую возможную минуту.

Немецкая овчарка

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Это наиболее универсальная порода, способная быть и поводырем, и телохранителем, и просто семейным любимцем. Все потому, что немецкие овчарки способны к любому обучению. При дрессировке представителей породы важно учитывать сильный защитный инстинкт такой собаки и начинать обучение как можно раньше, чтобы лучше сформировать нужные навыки.

Папийон

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Маленькие собачки с узнаваемыми ушками-бабочками являются прекрасным выбором для начинающих. За ними не очень сложно ухаживать, у них отличный характер и они просто обожают выполнять команды и делать трюки. Щенка папийона можно научить практически чему угодно и даже сделать из животного замечательного спортсмена. Такие дисциплины, как аджилити даются им легко и с удовольствием.

Лабрадор-ретривер

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Эта порода приобрела такую огромную популярность не в последнюю очередь благодаря своему послушанию. Лабрадоры-ретриверы любят угождать людям, поэтому с радостью усваивают команды и поддаются дрессировке. Проблемы с ними могут возникать разве что в совсем юном возрасте, когда любопытство берет верх над послушанием и пес может не то проглотить или принять за игрушку.

Бордер-терьер

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Добродушные и кроткие по характеру, эти собаки также являются настоящими трудоголиками. Это охотничья порода, специально выведенная для того, чтобы лучше понимать человека во время охоты. При этом бордер-терьеры не только легко усваивают команды, но и любят заниматься всеми возможными собачьими видами спорта. Эти собаки получают настоящее удовольствие от похвалы за успехи от счастливого хозяина.

Золотистый ретривер

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Несмотря на свою несколько неуклюжую внешность, золотистые ретриверы считаются спортивными собаками. Они обожают активные игры и делают в них значительные успехи. Также им по силам овладеть профессией служебного или терапевтического пса. При этом долго убеждать выполнить команду или их трюк не надо. Даже просто словесная похвала вызывает у голденов настоящий восторг. При этом они так формируют крепкую связь со своим владельцем.

Пудель

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Пудели состоят из сплошных преимуществ – они красивы, гипоаллергенны и при этом очень умны. Их желание быть хорошим компаньоном приводит к тому, что они сами получают массу удовольствия от собственных успехов в тренировке. А игривый характер побуждает их к изучению все новых трюков. Пудель всегда будет рад любой стимуляции своего интеллекта, поэтому они прекрасно упражняются также с игрушками и спортивными снарядами.

Доберман-пинчер

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

О высоких способностях к обучению этих собак свидетельствует то, как охотно их берут на службу в армию и полицию. Врожденный инстинкт защитника позволяет воспитать из них искусных телохранителей, но при правильном подходе доберманы становятся и игривыми домашними любимцами. Они известны своей верностью, храбростью, надежностью и разумом. Но им необходимо обеспечить высокий уровень нагрузки, чтоб в полной мере раскрыть все возможности.

Корги

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Это сообразительна и умная порода, выведенная, чтобы любить высокую активность и сосредоточенную работу. Маленькие пастухи имеют бесстрашный характер и постоянную тягу к исследованию пространства и игр. Эти качества можно отлично использовать в процессе обучения. Важно иметь в виду, что на начальных стадиях корги могут проявлять упрямство, но это довольно быстро проходит, ведь они и сами с удовольствием вовлекаются в тренировочный процесс.

Шелти

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Небольшая семейная собака любит угождать людям и никогда не пасует перед вызовами, поэтому обучение для шетландской овчарки будет только в радость. Поэтому они с удовольствием овладеют не только базовым курсом послушания, но и займутся трюками или разными спортивными дисциплинами. Шелти очень чувствительны к настроению своего человека, поэтому хозяину придется в процессе обучения поработать над контролем собственных эмоций. В результате это выливается в прекрасную дружбу.

Беспородные собаки

Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Отдельно специалисты по тренировке собак отмечают: собаки смешанных пород и беспородные, питомцы приютов и спасенные с улицы имеют не меньшие способности к обучению, чем выпускники престижных питомников. Они всегда благодарны за полученную любовь и с радостью платят за нее послушанием и успехами в дрессировке. Поэтому смело берите себе животное без родословной – это вовсе не означает, что ему не хватит воспитания. Тем более что главный успех этого дела все же зависит от усилий хозяина.

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