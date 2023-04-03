Каких собак легче всего дрессировать: породы и фото

Принимая собаку в семью, важно обратить особое внимание на то, насколько пригодной для обучения и дрессировки она будет. Чем выше у животного эти навыки, тем легче и быстрее вы сможете приучить ее к занятиям и играм, которые понравятся ему и будут удобны для вас. Также способность собаки к обучению напрямую влияет на ее характер. Животное, голова которого занята выполнением команд и соблюдением правил, причинит меньше вреда и будет значительно послушнее.

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Специалисты утверждают, что не все породы одинаково склонны к обучению. В дрессуре есть свои чемпионы. И издание Readers Digest рассказало об 11 собаках, с которыми занятия будут самыми легкими.

Бордер-колли

Эти собаки считаются самыми умными из всех пород. При правильном подходе к обучению они различают десятки, а в отдельных случаях даже сотни слов и слушаются жестов и сигналов свистка. Занятия по дрессировке бордер-колли обожают и будут рады потратить на них каждую возможную минуту.

Немецкая овчарка

Это наиболее универсальная порода, способная быть и поводырем, и телохранителем, и просто семейным любимцем. Все потому, что немецкие овчарки способны к любому обучению. При дрессировке представителей породы важно учитывать сильный защитный инстинкт такой собаки и начинать обучение как можно раньше, чтобы лучше сформировать нужные навыки.

Папийон

Маленькие собачки с узнаваемыми ушками-бабочками являются прекрасным выбором для начинающих. За ними не очень сложно ухаживать, у них отличный характер и они просто обожают выполнять команды и делать трюки. Щенка папийона можно научить практически чему угодно и даже сделать из животного замечательного спортсмена. Такие дисциплины, как аджилити даются им легко и с удовольствием.

Лабрадор-ретривер

Эта порода приобрела такую огромную популярность не в последнюю очередь благодаря своему послушанию. Лабрадоры-ретриверы любят угождать людям, поэтому с радостью усваивают команды и поддаются дрессировке. Проблемы с ними могут возникать разве что в совсем юном возрасте, когда любопытство берет верх над послушанием и пес может не то проглотить или принять за игрушку.

Бордер-терьер

Добродушные и кроткие по характеру, эти собаки также являются настоящими трудоголиками. Это охотничья порода, специально выведенная для того, чтобы лучше понимать человека во время охоты. При этом бордер-терьеры не только легко усваивают команды, но и любят заниматься всеми возможными собачьими видами спорта. Эти собаки получают настоящее удовольствие от похвалы за успехи от счастливого хозяина.

Золотистый ретривер

Несмотря на свою несколько неуклюжую внешность, золотистые ретриверы считаются спортивными собаками. Они обожают активные игры и делают в них значительные успехи. Также им по силам овладеть профессией служебного или терапевтического пса. При этом долго убеждать выполнить команду или их трюк не надо. Даже просто словесная похвала вызывает у голденов настоящий восторг. При этом они так формируют крепкую связь со своим владельцем.

Пудель

Пудели состоят из сплошных преимуществ – они красивы, гипоаллергенны и при этом очень умны. Их желание быть хорошим компаньоном приводит к тому, что они сами получают массу удовольствия от собственных успехов в тренировке. А игривый характер побуждает их к изучению все новых трюков. Пудель всегда будет рад любой стимуляции своего интеллекта, поэтому они прекрасно упражняются также с игрушками и спортивными снарядами.

Доберман-пинчер

О высоких способностях к обучению этих собак свидетельствует то, как охотно их берут на службу в армию и полицию. Врожденный инстинкт защитника позволяет воспитать из них искусных телохранителей, но при правильном подходе доберманы становятся и игривыми домашними любимцами. Они известны своей верностью, храбростью, надежностью и разумом. Но им необходимо обеспечить высокий уровень нагрузки, чтоб в полной мере раскрыть все возможности.

Корги

Это сообразительна и умная порода, выведенная, чтобы любить высокую активность и сосредоточенную работу. Маленькие пастухи имеют бесстрашный характер и постоянную тягу к исследованию пространства и игр. Эти качества можно отлично использовать в процессе обучения. Важно иметь в виду, что на начальных стадиях корги могут проявлять упрямство, но это довольно быстро проходит, ведь они и сами с удовольствием вовлекаются в тренировочный процесс.

Шелти

Небольшая семейная собака любит угождать людям и никогда не пасует перед вызовами, поэтому обучение для шетландской овчарки будет только в радость. Поэтому они с удовольствием овладеют не только базовым курсом послушания, но и займутся трюками или разными спортивными дисциплинами. Шелти очень чувствительны к настроению своего человека, поэтому хозяину придется в процессе обучения поработать над контролем собственных эмоций. В результате это выливается в прекрасную дружбу.

Беспородные собаки

Отдельно специалисты по тренировке собак отмечают: собаки смешанных пород и беспородные, питомцы приютов и спасенные с улицы имеют не меньшие способности к обучению, чем выпускники престижных питомников. Они всегда благодарны за полученную любовь и с радостью платят за нее послушанием и успехами в дрессировке. Поэтому смело берите себе животное без родословной – это вовсе не означает, что ему не хватит воспитания. Тем более что главный успех этого дела все же зависит от усилий хозяина.

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