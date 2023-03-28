Лучшие защитники: какие породы собак подходят для охраны

Одно из лучших качеств, за которые мы ценим собак, – это их способность быть хорошими защитниками. Причем некоторые породы склонны к такому поведению больше других, поэтому их выделяют в отдельную группу – сторожевых. Как правило, они имеют сильное чувство привязанности к своей семье. Они бдительны, наблюдательны, умны и послушны. Идеальная сторожевая собака, как правило, большая, бесстрашная и хорошо поддается дрессировке.

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Издание Spruce Pets рассказало о десятке пород, в которых эти качества выражены больше всего. Они станут хорошими защитниками и компаньонами. Но важно воспитывать их так, чтобы они не проявляли агрессии, в таком случае вы сможете научиться контролировать свою собаку и находить тонкий баланс между защитой и атакой.

Акита

Эта смелая и бдительная порода была выведена для охраны императорской семьи и представителей знати в феодальной Японии. Акитам свойственно подозрительное отношение к незнакомцам и преданность своим хозяевам. Эта порода серьезно относится к своему предназначению и обычно выполняет обязанности по охране практически без обучения. Хотя и требует надлежащей социализации, чтобы научиться сдерживать агрессию.

Бельгийская овчарка, или малинуа

Активная и спортивная порода является фаворитом полицейских и военных. Малинуа имеет развитые навыки ловкости, поиска и спасения, а также легко учится. Эта собака имеет высокий уровень энергии и чувствует себя лучше всего, когда много работы и тренировок. Это, в частности, позволяет лучше социализировать представителей породы.

Бульмастиф

Эту породу вывели егеря для того, чтобы защищать свою дичь от браконьеров. Бульмастифы могут отпугивать одним своим видом. На самом деле, эта собака от природы привязана к своей семье, что делает ее отличным компаньоном. Но заниматься обучением животного придется систематически, чтобы укрепить его природные охранные инстинкты.

Кане-корсо

Породу выводили для того, чтобы использовать как сторожевую, боевую и охотничью. Большой размер, тяжелое телосложение и темный окрас животного помогают отпугивать злоумышленников. А инстинкты телохранителя помогают кане-корсо выполнять поставленные перед ней задачи. Обучение представителей породы должно быть сосредоточено на послушании и оттачивании естественных навыков.

Немецкая овчарка

Порода-легенда пригодна для любых задач – от службы в армии и полиции до игры в кино и воспитания детей. Немецкие овчарки демонстрируют глубокое чувство лояльности членам своей семьи. Но без должного воспитания могут проявлять пугливость и нервозность, которая может выливаться в агрессию. Поэтому порода нуждается в долгих и сосредоточенных занятиях.

Доберман-пинчер

Плохая репутация, а доберманам приписывают чрезмерную агрессию, скорее миф. Эти собаки очень ласковы со своей семьей, послушны и даже любят пошалить. А на незнакомцев могут даже не обращать внимания, если не ощущают от них угрозы. Доберманы часто хорошо справляются с защитой практически без обучения. Однако должное воспитание делает их безупречными и самостоятельными охранниками.

Комондор, или половецкая собака

Эту породу не спутаешь ни с одной другой благодаря белой шерсти, которая сбивается в "дреды". Эти сильные и смелые животные были выведены для защиты скота и имущества. Комондоры очень ласковы со своей семьей, но к незнакомцам относятся сдержанно и даже подозрительно. Надлежащая социализация сделает из собаки как прекрасного защитника, так и замечательного компаньона.

Родезийский риджбек

Изначально назначением этой породы было участвовать в охоте на крупных животных. Но выяснилось, что риджбеки также склонны быть чрезвычайно ласковыми со своей человеческой семьей и преданно ее охранять. Эта порода не нуждается в отдельной тренировке сторожевых качеств, однако специальные занятия сильно развивают эти навыки. Риджбеку обязательно нужно учить слушаться и выполнять команды.

Ротвейлер

Несмотря на славу агрессивной породы, ротвейлер может быть настоящей подушкой для объятий со своими людьми, но при этом и бесстрашным защитником для них. Эти собаки как правило очень насторожены к незнакомцам и не ослабляют бдительности, пока не убедятся, что чужак не представляет угрозы. Ротвейлеры нуждаются в социализации, структуре и задачах, определяющих их повседневную деятельность.

Тибетский мастиф

Пройти мимо этого бдительного гиганта практически невозможно. Исторически сложилось так, что эта тибетская сторожевая собака охраняла караваны людей и стада в Гималаях и отгоняла от них волков и снежных барсов. Сегодня эти собаки научились спокойно относиться к своей семье, но все еще не доверяют незнакомцам. Ласковой породу никак не назовешь, именно поэтому обучение и тренировка ей нужны особенно.

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