Какие собаки не подойдут для жизни в квартире: могут все разгромить

Домашние питомцы наполняют жизнь хозяев активностью и весельем, однако к выбору животного следует подойти со всей ответственностью. Если вы ищете послушную и легкую в дрессировке собаку – обратите внимание на бордер-колли и ретивера. Далматины и питбули не подойдут для семей, в которых есть маленькие дети.

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Некоторые породы, например, бишоны-фриз и мопсы хорошо себя чувствуют в небольших городских квартирах. Но другим необходимо больше места. Какие породы собак не предназначены для квартиры, читайте в материале OBOZREVATEL.

Прежде всего, это бойцовские породы – бульдоги, абалаи, мастифы, ротвейлеры. Если их правильно не воспитывать с детства, можно получить своенравную собаку, которая не будет слушаться команд хозяина и начнет бросаться на прохожих на улице. Бойцовые собаки могут проявлять агрессию к детям. Даже на первый взгляд добрые и воспитанные представители подобных пород могут ненароком заиграться и укусить человека. В квартире такие собаки могут устроить настоящую кутерьму – разбить посуду, погрызть мебель, порвать коврики.

Вторая категория – собаки, которым нужно много движения. Хаски, маламут, бордер-колли, лабрадоры – очень активные породы, им будет тяжело целыми днями сидеть в четырех стенах. Они будут страдать, а депрессия может повлечь за собой и более серьезные последствия, которые отразятся на здоровье и поведении любимца. Выбирайте породу с учетом ее потребностей и особенностей. Для квартиры подойдут более спокойные и ленивые собаки – мопсы или пекинесы.

Немецкие овчарки, джек-расселы спаниели и таксы также нуждаются в активностях и частых прогулках. Если они не будут иметь возможности выплеснуть энергию, это может привести к неожиданным последствиям. Милые и послушные ранее собачки начнут "мстить" хозяину, метя территорию или грызя обувь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о породах собак, которые будут лучшими охранниками для дома и семьи.

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