Названа причина массового отравления в ресторанах Харькова

В Харькове в ресторанах "Якитория" и "Мафия" после употребления суши отравились 90 человек, из которых 19 – дети, были госпитализированы 86 людей. Выяснилось, что оба заведения питания имели общую кухню, а причиной вспышки стало несоблюдение требований гигиены.

Вероятным источником кишечной инфекции сейчас считают больного работника. Об этом сказано в сообщении Госпродпотребслужбы Украины. У 42 больных уже обнаружили сальмонеллу, а диагнозы остальных людей уточняются.

В обоих заведениях провели проверки и выявили ряд нарушений. Сейчас оба ресторана временно закрыты, а одному из них прислали требование уничтожить или изъять продукты, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.

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Так, на кухнях общепита вместе хранили сырые продукты и готовые блюда, а также были нарушены нормы температуры и влажности в помещениях.

На мешках с рисом отсутствовала маркировка, а столы и оборудование требовали мытья и дезинфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL раньше:

В Харькове 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей. Выяснилось, что люди ели суши в двух ресторанах. Уже на 18 июня их количество возросло до 57 человек, из них 16 детей.