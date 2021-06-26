Названа причина массового отравления в ресторанах Харькова
В Харькове в ресторанах "Якитория" и "Мафия" после употребления суши отравились 90 человек, из которых 19 – дети, были госпитализированы 86 людей. Выяснилось, что оба заведения питания имели общую кухню, а причиной вспышки стало несоблюдение требований гигиены.
Вероятным источником кишечной инфекции сейчас считают больного работника. Об этом сказано в сообщении Госпродпотребслужбы Украины. У 42 больных уже обнаружили сальмонеллу, а диагнозы остальных людей уточняются.
В обоих заведениях провели проверки и выявили ряд нарушений. Сейчас оба ресторана временно закрыты, а одному из них прислали требование уничтожить или изъять продукты, которые могут угрожать жизни и здоровью людей.
Так, на кухнях общепита вместе хранили сырые продукты и готовые блюда, а также были нарушены нормы температуры и влажности в помещениях.
На мешках с рисом отсутствовала маркировка, а столы и оборудование требовали мытья и дезинфекции.
Как сообщал OBOZREVATEL раньше:
В Харькове 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей. Выяснилось, что люди ели суши в двух ресторанах. Уже на 18 июня их количество возросло до 57 человек, из них 16 детей.
Стало известно, что состояние пострадавших серьезное, но не критическое. Самому младшему из детей, отравившихся суши, только шесть лет.
В то же время 19 июня количество пострадавших от отравления выросло до 80.