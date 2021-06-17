В ресторанах Харькова люди массово отравились суши: среди 34 пострадавших 12 детей

В Харькове 34 человека были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления, среди них – 12 детей. Выяснилось, что люди ели суши в двух ресторанах.

Количество пострадавших в Facebook уточнил директор Департамента по делами информации и связям с общественностью городского совета Юрий Сидоренко. В Харьковском областном центре по контролю и профилактике болезней при Минздраве добавили, что всем, кто экстренно обратился с этими симптомами, поставлен диагноз гастроэнтероколит средней степени тяжести.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что отравление произошло в связи с употреблением готовой пищи в одном из заведений общественного питания. Сотрудники Нацполиции открыли производство для расследования массового инцидента.

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По словам Сидоренко, некоторых пострадавших отпустили уже домой, остальные остались в больнице.

Он отметил, что Госпродпотребслужба рекомендовала до конца расследования закрыться двум ресторанам. Со второй половины дня оба заведения не работают, там проведена дезинфекция и отобраны пробы всех продуктов.

В комментариях под постом Сидоренко отметил, что, предварительно, люди отравились суши.

"Предварительно суши. Список может быть расширен. Там везде жуткая антисанитария, утверждают специалисты. И одна на два ресторана кухня", – подчеркнул он.

Посетители ресторанов, которые попали в больницы, писали о том, что они посещали "Якиторию" и "Мафия".

Также информацию о заведениях подтвердила "Суспільному" заместитель городского главы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан.

Она уточнила, что среди пострадавших в больницах остается 25 человек. У остальных заболевание в легкой форме и их выписали.

В свою очередь руководитель службы безопасности компании "Мафия" рассказал, что они проведут собственное расследование. Также там готовы компенсировать клиентам траты на лечение.

"Вчера по нашей инициативе передали на исследование все продукты, которые есть в наших заведениях, все работники сдали анализы, чтобы найти вероятный источник заболевания", – отметил Виктор Агудин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Украине участились случаи отравлений среди подростков. Правоохранители тогда предупредили родителей об опасных играх, с которыми их дети сталкиваются в социальных сетях.