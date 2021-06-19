Врачи рассказали о состоянии отравившихся в ресторанах Харькова: самому младшему всего 6 лет. Видео

В больнице Харькове после массового отравления находятся 36 взрослых и 14 детей. Младшему из них шесть лет.

Об этом пишет "Сегодня". Издание отмечает, что у всех состояние серьезное, но не критическое (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам врачей, у детей одинаковые симптомы: температура около 40, тошнота и сильная слабость. Никого пока не выписывают, однако к пациентам возвращается аппетит.

Пострадавшая женщина рассказала, что забрала своего ребенка из школы, потому что ему там стало плохо. Оба сейчас в больнице.

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В заведении пока и сами не знают причин отравления и ждут результаты анализов. Руководство заведения приехало в детскую больницу, чтобы извиниться и привезло деньги на лечение.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в нескольких харьковских ресторанах отравились 57 человек, среди которых 16 детей.

Отмечается, что все они ели суши. В соцсетях заявили, что речь идет о ресторанах "Якитория" и "Мафия". Эту информацию подтвердили в горсовете.

Полиция начала уголовное производство. Также расследование проводит и руководство заведений.