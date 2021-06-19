Массовое отравление "суши с лососем" в Харькове: количество пострадавших выросло вдвое

В Харькове за последние два дня вдвое увеличилось количество людей, отравившихся после посещения нескольких заведений одной сети ресторанов. Если 17 июня говорилось о 34 госпитализированных, то на утро субботы, 19 июня, их стало 67.

Среди пострадавших есть и 14 детей. Уточненные данные предоставили в прессслужбе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Все пациенты попали в больницу с подозрением на пищевое отравление. До сих пор подозревают, что причиной стало употребление готовой еды в заведении общественного питания. Вероятно, речь может идти о суши с лососем.

Специалисты добавили, что в настоящее время все еще проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Напомним: 17 июня всем, кто экстренно обратился за медицинской помощью в Харькове, поставили диагноз гастроэнтероколит средней степени тяжести. Через некоторое время одних пациентов отпустили из больницы домой, другие остались в палатах, а вскоре пострадавших стало больше.

Предварительные данные свидетельствовали, что отравление произошло в связи с употреблением готовой пищи в сети заведений общественного питания. Сотрудники Нацполиции открыли производство для расследования инцидента.

Директор Департамента по делам информации и связям с общественностью городского совета Харькова Юрий Сидоренко отметил, что Госпродпотребслужба уже рекомендовала до конца расследования закрыться двум ресторанам. Там также провели дезинфекцию и отобрали пробы всех продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 17 июня в Ивано-Франковске отравились неизвестным веществом студенты в общежитии колледжа технологий и бизнеса. Тогда были госпитализированы 10 детей, трое попали в реанимацию в тяжелом состоянии.