Наполнят сад невероятным запахом: лучшие ароматные растения

Опытные садоводы знают, что некоторые растения способны своим запахом – кстати, довольно приятным для человека – отпугивать насекомых. К примеру, бархатцы, лаванда или мята защитят грядки от вредителей, а кислотный лимонник является естественным врагом комаров.

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Специалисты советуют посадить в саду благоухающие травы – эти растения позволят не только наслаждаться приятным ароматом, но и принесут немало пользы. Издание Irish Times рассказало о лучших ароматных растениях, которые украсят любую клумбу.

Мята

Доказано, что запах мяты улучшает концентрацию и память, облегчает головную боль и успокаивает боль в горле, оказывает противовоспалительное и противоотечное действие. Это растение – источник витаминов, фосфора, кальция, железа, клетчатки и марганца.

Можно посадить ее под окнами, вырастить в горшке и держать на террасе или на балконе. Мята довольно неприхотлива, она быстро растет даже в жаркие дни под палящими лучами солнца. Наслаждаться ароматом мяты и использовать целебные свойства можно и зимой, нужно лишь правильно выполнить заготовку. Молодую мяту сушить не следует – она имеет мало полезных веществ, да и запах у нее не такой насыщенный, как у зрелой.

Лимонная вербена (Aloysia citriodora)

Лимонная вербена обладает приятным цитрусовым ароматом. Это многолетний кустарник, также используемый в народной медицине. Первый сбор листьев проводят в июне, а второй – в период цветения. После сбора листья сушат и хранят в прохладном помещении, используя бумажные пакетики.

Эфирное масло вербены используется как успокаивающее и тонизирующее средство. В состав растения входят альдегиды, гликозиды, терпеновые кетоны, эфирные масла, спирты, полифенолы. Из лимонной вербены также делают настои и чаи.

Шалфей

Шалфей имеет приятный, сладковатый, слегка мятный аромат. Шалфей оказывает выраженное антимикробное, антисептическое и противовоспалительное действие. Листья шалфея также используют при кашле – растение способствует отхаркиванию. Это растение любит свет, а при недостаточном его количестве начинает терять полезные эфирные масла. Минимум семь часов в день шалфей должен находиться на солнце.

Мирт

Еще одно садовое растение, которое славится своими ароматными листьями, – мирт (Myrtus communis). Листья мирта используют как приправу в кулинарии. Листья и белые пушистые цветы богаты эфирными маслами.

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