Какие цветы обязательно следует посадить в огороде: защищают от вредителей и болезней

Бархатцы считаются символом родного дома, тепла, детства и приятных воспоминаний. Украинцы издавна высаживали эти цветы возле своих домов и по периметру грядок, но не только чтобы украсить двор.

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Бархатцы – не просто красивые цветы. Они могут улучшить состояние почвы, защитить растения от болезней и даже отпугнуть надоедливых комаров. Почему бархатцы следует обязательно посадить на огороде – читайте в материале OBOZREVATEL.

Опытные садоводы и огородники советуют высадить бархатцы во дворе и вдоль грядок. Они не только украсят ландшафт, но и помогут оградить растения от болезней. Бархатцы прекрасно борются с вредителями, особенно с нематодами.

Запах цветов может отвадить от двора комаров и клопов – именно поэтому бархатцы часто сажают вокруг домов, напротив окон и дверей. Некоторые насекомые не переносят насыщенный аромат этих цветов. К тому же, бархатцы содержат в составе специальное вещество, которое используют как основную составляющую многих химических репеллентов.

Бархатцы рекомендуют сажать рядом с овощами. Например, возле кабачков, тыквы и помидоров. Цветы отвадят вредителей и помогают овощам вырасти крупными и здоровыми.

Полезны бархатцы и для улучшения качества почвы. В народе говорят, что овощи, высаженные на грядку после бархатцев, меньше болеют.

Цветы защищают огородные культуры от фитофторы. Это очень опасная болезнь, особенно для помидоров. В качестве удобрения советуют внести в землю измельченные стебли бархатцев. Такую подкормку следует делать осенью, когда растения уже отцветут.

Бархатцы способны защищать почву. Имея крепкую корневую систему и крупные листья, они могут предотвращать эрозию и обогащать грунт питательными веществами.

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