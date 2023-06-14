Почему мята и мелисса должны быть на каждом огороде: пять важных плюсов

Ароматические травы – это не только вкусная добавка к блюдам и напиткам. Их выращивание приносит огороднику еще массу преимуществ. Имеют эти преимущества, в частности, мята и мелисса – растения с приятным ароматом, с которыми справится даже новичок.

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OBOZREVATEL поинтересовался свойствами мяты и мелиссы. И рассказывает, почему их следует посадить в любом огороде. С одним условием: эти травы нужно достаточно внимательно контролировать, ведь они очень быстро разрастаются.

Выращивание без лишних хлопот

Мята и мелисса неприхотливы к почве и уходу. Вырастить их можно в ящике на огороде, на клумбе в саду и даже в горшке на подоконнике. Обратной стороной такой неприхотливости является то, что растения быстро разрастаются вширь за счет корневища. Именно поэтому их лучше выращивать в ящиках или бочках. Они сдержат зеленого захватчика.

Прощайте, улитки

Сильный и приятный для человека аромат этих растений крайне неприятен для таких огородных вредителей, как улитки. Именно поэтому ящиками с мятой можно обставить грядки. Они станут своеобразной границей против улиток. Не на 100% эффективным, но все же часть брюхоногих не пропустят точно.

Нет насекомым-вредителям

Также запах мяты и мелиссы отпугивает комаров, мух и других насекомых, которые вредят людям и огородным растениям. На это же дело работают укроп или кориандр и некоторые цветы, такие как бархатцы.

Да насекомым-опылителям

А вот бабочки, пчелы и другие насекомые, опыляющие растения, наоборот, любят свежий мятный аромат. Они чаще слетаются в огород или сад, где растет такая зелень, а это вследствии очень положительно отражается на урожайности.

Вкусная и полезная добавка к рациону

Свежие листочки мяты можно добавлять в салаты и летние коктейли, ее и мелиссу можно в свежем и высушенном виде заваривать как чай. Такая зелень уместна в любом рационе. К тому же, эти травы считаются лекарственными. Они успокаивают желудок, лечат воспаленное горло, помогают уснуть, облегчают головную боль и так далее. Так что применение этим растениям точно найдется.

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