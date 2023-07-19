Комары не терпят запах: какие растения спасут дом от насекомых

Укусы комаров могут вызвать серьезные инфекции и аллергические реакции. Слюна этих насекомых обладает специфическими свойствами, поэтому на месте поражения образуется покраснение, сопровождающееся сильным зудом.

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Защитить дом от атак комаров помогут некоторые растения. Какие запахи отпугивают комаров, рассказало издание Sante Plus.

Лаванда

Большинство насекомых, в том числе комары, не переносят запаха лаванды. Для человека лаванда обладает терапевтическим, успокаивающим и расслабляющим эффектом, поэтому можно посадить несколько кустов в горшок или поставить в вазонах собранный букет.

Лимонник

Кислотный лимонник является естественным "врагом" комаров. Обычно его эссенцию используют для изготовления масел, жидких репеллентов или свечей.

Мята

Еще одно очень популярное растение для изгнания насекомых – мята. Можно посадить ее под окнами, или вырастить в горшке и держать на террасе или на балконе. Это неприхотливое растение: оно очень быстро растет и не увядает от прямого солнечного света.

Мелисса

Комары не будут подлетать к мелиссе, ведь не выдерживают ее запах. Чтобы повысить эффективность, желательно измельчить листья и разложить их на подоконнике. Многие травяные кремы от насекомых также содержат экстракт мелиссы.

Лимон и гвоздика

Разложите кусочки лимона, украшенные гвоздикой, в разных местах дома и обязательно – на подоконниках. Комары не будут подлетать к открытым окнам – вам даже не придется покупать москитную сетку. Острые и цитрусовые ароматы отпугивают насекомых.

Корица

Можно использовать свечи с ароматом корицы, эфирные масла или просто положить несколько цинамоновых палочек на подоконнике. Вы получите двойной бонус: в комнате будет приятно пахнуть выпечкой, а насекомые вам точно не будут досаждать.

Тимьян и базилик

Ароматы базилика и чабреца (как в сочетании так и отдельно) тоже принесут пользу в борьбе с комарами. Эти травы можно купить даже в супермаркете – они обычно продаются в одноразовых горшках или порционно пучами. В качестве альтернативы попробуйте эфирные масла.

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