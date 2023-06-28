Подготовьтесь к зиме: как правильно сушить и хранить мяту

Наслаждаться насыщенным ароматом мяты и использовать ее целебные свойства можно даже зимой, главное – правильно выполнить заготовку. Собирать растение лучше всего в конце июня и в июле.

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Мята – уникальный источник витаминов, фосфора, кальция, железа, клетчатки и марганца. Она повышает иммунитет, улучшает обмен веществ, обладает выраженными противовоспалительными и противоотечными свойствами – именно поэтому ментол обычно добавляют в состав сиропов от кашля. Как правильно сушить и хранить мяту, чтобы не потерять ее целебные свойства – читайте в материале OBOZREVATEL.

Можно ли сушить молодую мяту

Прежде всего, стоит запомнить, что молодая мята не годится для сушки на зиму. Она не сохранит ни аромата, ни полезных веществ.

Листья зрелой мяты нужно тщательно перебрать – на них не должно быть никаких вкраплений, пятен или подгнивших участков. Особое внимание обращают на цвет – он должен быть насыщенно-зеленым.

Для сушки используют как листья, так и стебли растения.

Подготовка к сушке

Вы собрали качественную, душистую и здоровую мяту. Теперь пора подготовить ее к сушке.

Если вы собираете растение с собственной грядки, по возможности помойте его перед тем, как срезать и дайте просохнуть в естественных условиях.

Купленную мяту также следует промыть под холодной водой, разложить ее на бумажное полотенце и подождать, пока растение просохнет. Не выносите ее сушиться под прямые солнечные лучи.

Правила сушки

Не стягивайте пучки слишком плотно, каждое растение должно иметь доступ к свежему воздуху. Собрав пучки, положите их в затемненное, хорошо проветриваемое помещение с комнатной температурой. Под действием солнца мята быстро утратит полезные свойства. Избегайте попадания солнечных лучей на стебли и листья. Нельзя сушить мяту в духовке – так от нее не будет ни аромата, ни пользы. Если вы решили сушить листья отдельно от стеблей, разложите их тонким слоем на бумаге и периодически переворачивайте. Высушенную мяту следует хранить в хлопчатобумажных мешочках. Лучше всего подойдут прохладные и затемненные места.

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