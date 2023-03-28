Когда нужно сажать картофель: какая оптимальная температура и благоприятные дни

Вскоре начнется сезон посадки картофеля. Украинцы уже начали подпитывать почву, вносить удобрения и выбирать лучшие и плодородные сорта, чтобы осенью получить богатый урожай.

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Важно правильно выбрать сроки посадки. Есть много факторов, на которые следует обращать внимание – от погодных условий до благоприятной даты по посевному календарю. Когда следует начинать сажать картофель, читайте в материале OBOZREVATEL.

Погодные условия

Слишком рано сажать картофель не рекомендуют – он замерзнет, если снова начнутся заморозки. Затягивать тоже нельзя – клубень созреет поздно и испортится от осеннего холода.

Чтобы начать посадку, следует дождаться теплой погоды. Земля должна прогреться как минимум до+7° С. Дневная температура должна установиться на уровне +10+12° С, а ночная – не менее +5° С. Такие условия должны продержаться примерно неделю.

В 2023 году синоптики прогнозируют постоянное тепло в Украине, начиная с 15 апреля. Раньше этой даты картошку сажать точно не стоит. На севере страны погода обычно более холодная, поэтому жителям северных областей рекомендуют начинать посадку не раньше конца апреля-начала мая.

Посевный календарь

Огородники используют посевной календарь, по фазам Луны определяя, какие даты более благоприятные для работ. На новолуние издавна ничего не сажали. В растущую фазу Луны сажают зелень, травы, декоративные культуры и те овощи, которые растут над землей. На убывающую Луну рекомендуют сажать картошку, луковые растения и корнеплоды. Можно заниматься подкормкой и обрезкой растений, принимать меры по защите от вредителей.

Благоприятные дни для посадки картофеля в апреле: 4, 14, 17, 18, 20, 25, 27.

Удачные дни для посадки в мае: 3, 5, 6, 12, 19-22, 27, 28

По посевному календарю неблагоприятны для картофеля следующие даты:

1, 6, 15, 19, 21-23, 29 апреля;

4, 7, 8, 13, 17, 19, 31 мая.

Народные традиции и приметы

Ранние сорта сажают в середине апреля-начале мая. Картофель созреет уже к середине июля.

Среднеспелые сорта сажают в мае, а в августе собирают урожай.

Есть интересный народный метод, чтобы проверить готовность почвы. Наши предки брали ком земли и бросали его на дорогу (не асфальтированную). Грудка прилипла к дороге – земля еще влажная, сажать картошку рано. Комок распался на несколько больших частей – идеальное время для посадки. А если комок рассыпался на много мелких крошек – земля уж очень сухая, картофель не уродит.

Кстати, картофель можно сажать по методу Фокина, разрезая его на две части.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что следует успеть посадить в благоприятные дни апреля по посевному календарю.

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