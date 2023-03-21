Посевной календарь на апрель-2023: что успеть посадить, благоприятные дни

Огородники знают, насколько важным месяцем года является апрель. Именно на него выпадают основные посевные работы, и нужно угадать с днем высадки растений, чтобы они лучше принялись и в будущем дали хороший урожай. Многие при этом используют лунный посевной календарь.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие дни, согласно лунному календарю, будут наиболее удачными для работ на земле. А в какие лучше ничего не делать, чтобы не навредить.

Огородные работы, которые лучше проводить в апреле

Любые овощи, высеваемые через рассаду, во второй месяц весны уже готовы к внесению в открытый грунт. Это помидоры, капуста, сладкий перец, огурцы, баклажаны и т.д. Но перед этим нужно провести их пикирование. Его лучше проводить с середины апреля. А уже в конце месяца приходит время высаживать лук, чеснок, зелень, морковь, бобовые культуры, редис и ранние огурцы. Также это время для закладки в грунт пророщенного картофеля. Соответственно перед этим землю в огороде необходимо перекопать и внести в нее все необходимые удобрения.

Также на апрель нужно запланировать целый список работ в саду. Это должна быть обрезка и прививка деревьев, побелка стволов и обработка от вредителей. Важно завершить большинство этих работ до того, как распустятся почки. В течение всего месяца можно высаживать молодые фруктовые деревья, ягодные кустарники и орех.

Лучшие дни для высадки разных культур

Чтобы разные растения дали максимальный урожай, опытные огородники советуют высаживать их в соответствующие лунные дни. И избегать тех дней, которые считаются неблагоприятными.

Удачные дни для посадки овощей в апреле 2023 года – 2-4, 11, 16, 17, 19, 24, 25.

Неудачные дни для посадки овощей в апреле 2023 – 1, 6, 15, 19, 21-23, 29.

Можно также ориентироваться на благоприятные даты для отдельных растений. Лунный календарь рекомендует высаживать овощи в апреле в следующие числа:

помидоры – 7, 19, 24, 25, 26 апреля;

морковь – 4, 7-9, 18, 25-28 апреля;

огурцы – 7, 19, 24, 25, 26 апреля;

сладкий и острый перец – 7, 19, 24, 25, 26 апреля;

лук и чеснок – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 апреля;

все виды капусты – 1, 2, 3, 7, 16, 17, 24, 25, 29, 30 апреля;

баклажаны – 7, 19, 24, 25, 26 апреля;

редька и редис – 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 апреля;

зелень – 6, 7, 24, 25, 26 апреля;

цветы – 4, 5, 11, 30 апреля.

При этом лучше избегать работ по высадке растений в день новой Луны и во время полнолуния.

Календарь садовых и огородных работ на апрель-2023

Также весь месяц можно разделить на короткие периоды, благоприятные для разного вида работ. Вот каким будет календарь на апрель этого года.

1-2 апреля – неблагоприятные дни для посевов и посадок. Подкормку, полив, прививку и пасынкование растений лучше отложить. Сажать можно разве что лук или чеснок. Удачными будут перекопка и удобрение почвы, обработка сада от вредителей и побелка деревьев.

3-5 апреля – удачное время для высадки раннего картофеля, гороха, свеклы, всех видов лука. Хорошо сеять на рассаду огурцы, перец и все виды капусты и высаживать цветы и лекарственные растения. Хорошо пройдут также пикирование саженцев, прополка сорняков, опрыскивание и полив деревьев.

6 апреля – полнолуние. Никаких работ на земле проводить не стоит.

7-11 апреля – самые удачные дни апреля. Пора высаживать в открытую почву и на рассаду любые овощи, сажать плодовые и ягодные деревья и кустарники, сеять цветы. Рекомендуется производить обильный полив, внесение удобрений и обработку от вредителей. Удачны будут обрезка и прививание деревьев.

12-15 апреля – хорошее время, чтобы высаживать рассаду капусту, огородную зелень, редис, ранний картофель, а также многолетние цветы, цветы с шипами, клубнику и виноград. Из садовых работ удадутся обрезка кроны, опрыскивание от вредителей, удаление старой коры и побелка стволов.

16-18 апреля – удачными будут посев посев зелени, щавеля, листовой горчицы, салата, редьки и мангольда. Хорошо приживется перенесенная в открытую почву рассада любых пасленовых – картофеля, томатов, перца, баклажанов. В эти дни хорошо полоть и вносить удобрения, перекапывать землю и прореживать саженцы. А вот пересадка, прививка и обрезка растений будут неудачными, раны на них будут долго заживать.

19-21 апреля – новолуние. Работы на огороде и в саду проводить не рекомендуется.

22-24 апреля – очень удачный период для высадки любых овощей, ягод, кустов, деревьев и цветов. Но пересадка и пикирование не удадутся. Поливать и подкармливать растения можно, но умеренно. Хорошее время, чтобы обрезать и прививать деревья, заготавливать черенки, подвязывать слабые саженцы.

25-26 апреля – пора переносить в почву любые овощи и однолетние цветы. Можно начинать высадку картофеля. Ягодные культуры, посаженные в эти дни, хорошо приживутся. А вот органические удобрения и ядохимикаты, скорее всего, на пользу не пойдут.

27-30 апреля – не очень удачные дни для посадки большинства растений, кроме лука, чеснока и роз. Полив растений и замачивание семян производить не рекомендуется. Но хорошо пройдет прополка и окучивание грядок, борьба с вредителями и сорняками, побелка деревьев. Ароматные и лекарственные травы, высаженные в эти дни приживутся хорошо.

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